La romántica propuesta de Marcos Giles a Ángela Torres que se llevó todas las miradas en Luzu TV

En la última emisión desde Pinamar de Luzu TV, el periodista deportivo sorprendió con una propuesta de película.

Marcos Giles y Ángela Torres sumaron un nuevo capítulo a la romántica historia que vienen protagonizando en las emisiones de Luzu TV . La relación que nació frente a cámaras y terminó de blanquearse con una propuesta digna de una película.

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando la cantante se sumó oficialmente a la programación de Luzu TV. Apenas pasaron algunas emisiones de Nadie Dice Nada para que el “shippeo” con Marcos Giles empezara a crecer entre risas, miradas cómplices y comentarios que encendían al fandom. Lo que parecía un ida y vuelta lúdico, pronto empezó a tomar forma de algo mucho más real.

El gran momento llegó durante una emisión especial desde Pinamar. Con la playa como escenario y miles de espectadores atentos, Marcos decidió dar el paso definitivo. Minutos antes de que Luck Ra cerrara el programa con su música, la escena cambió de clima. “No lo voy a decir yo, está ahí”, lanzó Giles, señalando el cielo. Segundos después, una avioneta sobrevoló la costa con un mensaje imposible de ignorar: “Ángela, ¿querés ser mi novia?”.

La reacción fue inmediata: sorpresa total, emoción a flor de piel y una Ángela Torres completamente en shock. Para aliviar la tensión, Marcos apeló al humor: “¿Sí o no? Si es no, me mato”, bromeó, mientras Nico Occhiato aportaba picardía asegurando que una negativa hubiera sido “un clip viral histórico”.

Pero no hubo dudas. Conmovida, sonriendo y visiblemente emocionada, Ángela respondió sin rodeos: “Sí, me muero de ganas”. El beso selló el momento y, entre aplausos y gritos del público, la actriz lo confirmó con felicidad absoluta: “¡Estoy de novia!”.

Tras tantas especulaciones y tanto shippeo, llegó el día más esperado para los seguidores del programa de streaming, Nadie dice Nada, en Luzu TV con el primer beso en cámara de Ángela Torres y Marcos Giles.

Desde hace varias semanas, en las redes sociales los seguidores del programa instalaron el shippeo entre ambos y se apodó al vínculo como Margelita y este martes se dio el momento más esperado para los fanáticos y todo sucedió en vivo. Ángela y Marcos blanquearon su romance tras protagonizar un apasionado beso al aire, en una escena que mezcló actuación, humor y complicidad, la cual se volvió viral en redes sociales.

La novela amorosa que tuvo varias chicanas al aire en el último tiempo encontró su capítulo decisivo con una puesta en escena que tuvo varios condimentos. En una especie de falsa boda, Marcos Giles selló su historia de amor con Ángela Torres con un apasionado chape a la vista de todos que desató los aplausos y gritos de los presentes.

"Siempre fui yo, lo sabes", le dijo él mirándola a los ojos antes de besarla. Mientras tanto, Nico Occhiato y Momi Giardina arengaban con sus brazos en alto en el estudio al ver el beso. Esta novela llevaba ya varios capítulos e insinuaciones al aire que finalmente quedó al descubierto con un apasionado beso entre los dos, haciendo que Margelita sea real.

Los seguidores de Nadie dice Nada vivieron así el momento más esperado al ver a Ángela y Marcos por fin dándose un beso al aire tras los innumerables guiños y muestras de complicidad en el último tiempo que alimentaban cada vez más los rumores de romance. Incluso hace unas semanas el conductor Nico Occhiato planteó un picante juego donde les planteó al aire si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”, a lo que ambos no dudaron en responder de manera afirmativa, demostrando la buena onda que los une.