Qué dijo Rosalía sobre Picasso que pidió disculpas en las redes

La artista española compartió un video en sus redes sociales aclarando su posturea tras las críticas recibidas en las redes sociales.

La artista española Rosalía salió en sus redes sociales a dar explicaciones luego de una entrevista que dio a la periodista Mariana Enríquez durante una entrevista que dio en su paso por la Argentina. En la misma habló del artista Pablo Picasso, con frases que fueron criticadas en X (ex Twitter).

En la entrevista había afirmado: “ Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra ”. A su vez contó: “Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado . Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra ”.

A través de un video en Tik Tok, confesó: “ No estoy en paz con lo que dije . Es verdad que me he equivocado , tenéis razón. Gracias por decírmelo”. Entre otras partes de su relato, admitió su desinformación: “ Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo , lo típico que se dice de él. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOTOMAMlTOUR/status/2032828742851011063&partner=&hide_thread=false Rosalía emite un comunicado con respecto a la polémica generada por el tema Picasso. pic.twitter.com/ePOS5bDgLj — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) March 14, 2026

“Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación y si no supe empatizar con esas mujeres y esos testimonios”, contó y se refirió al feminismo: "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”.

María Becerra fue "arrestada" en pleno Lollapalooza y se hizo viral

Sabrina Carpenter deleitó al público en su presentación en el Lollapalooza tal como se esperaba y dejó distintos momentos icónicos que quedarán en la cabeza de cada una de las personas que estuvieron presente en el Hipódromo de San Isidro. Uno de los registros más comentados tuvo como protagonista a la cantante María Becerra.

Es que una parte del recital del tour Short n’ Sweet, la cantante juega a concretar "arrestos" luego de elegir a una persona mients suenan las sirenas en el escenario. Con esposas rosas, Carpenter eligió a la cantante Becerra en medio de la fascinación de los fanáticos que prendieron sus celulares y registraron el momento a través de sus cámaras,

. “¿Maria? Maria. Oh, so bonita”, dijo tras elegir a la cantante. Luego le preguntó de qué nacionalidad es a lo que respondió sacándose la campera que tenía puesta para mostrar un vestido con los colores de Argentina para responder sin palabras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2033365045254537714&partner=&hide_thread=false María Becerra fue la elegida de Sabrina Carpenter



Fue la arrestada en la canción "Juno" pic.twitter.com/FIzfbMdffP — Resumido (@Resumidoinfo) March 16, 2026

Al revelar que es argentina, preguntó con el fin de enamorar al público: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”. Luego sumó: “No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más bella de Argentina esta noche?”