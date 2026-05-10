Mauro Icardi, campeón en Turquía: fue clave para el título y celebró con la China Suárez

El delantero ya sacó chapa de ídolo en el Galatasaray: dio una asistencia en el triunfo del elenco otomano y tuvo una compañía especial en el campo de juego.

El Galatasaray se consagró campeón de la Superliga de Turquía por vigesimosexta vez en su historia tras vencer 4-2 al Antalyaspor, en una noche en la que el fútbol y la farándula se cruzaron de manera explosiva. El equipo de Estambul alcanzó su cuarto título consecutivo en el Rams Park, remontando un encuentro que comenzó con complicaciones. Sin embargo, el foco mediático no solo estuvo puesto en la gloria deportiva, sino en la presencia de la China Suárez en el campo de juego para celebrar junto a Mauro Icardi .

El delantero argentino, que ya ostenta el rango de ídolo absoluto en la nación otomana, ingresó en el segundo tiempo y fue fundamental para liquidar el pleito en el tiempo de descuento. A los 95 minutos, Icardi protagonizó una jugada individual por la banda derecha que terminó en una asistencia precisa para el gol de Kaan Ayhan . Con ese pase, el ex de Wanda Nara selló el resultado definitivo y aseguró una nueva estrella para el conjunto turco, que terminó la jornada en un clima de fiesta total.

Tras el pitazo final, la emoción deportiva dio paso al escándalo mediático cuando la ex Casi Ángeles ingresó al césped para acompañar al futbolista. La actriz no estuvo sola, ya que se mostró junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña , integrándolos a los festejos oficiales del club. Las imágenes de la pareja compartiendo besos, abrazos y muestras de afecto frente a miles de hinchas se viralizaron de inmediato, confirmando un vínculo que sigue dando que hablar en todo el mundo.

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La presencia de la actriz en Estambul ocurre en un contexto particular, justo cuando se confirmaron nuevos detalles sobre la separación de la conductora de Masterchef y el empresario Martín Migueles. Mientras su ex atraviesa cambios profundos en Uruguay, el atacante se mostró consolidado en su faceta profesional y sentimental en tierras turcas. Las cámaras captaron al delantero visiblemente conmovido, recorriendo el estadio y saludando a una tribuna que lo ovacionó durante toda la ceremonia de premiación.

El extraordinario momento del Galatasaray en Turquía

Victor Osimhen fue otro de los grandes pilares de la consagración al anotar dos tantos, pero la huella de Icardi en el tramo final fue lo que terminó de inclinar la balanza. De hecho, la prensa local destacó la frialdad del ex Inter para asistir en el momento de mayor tensión, cuando el Antalyaspor intentaba buscar el empate. El Galatasaray reafirma así su hegemonía en el fútbol de aquel país, logrando un tetracampeonato que los posiciona como los dominadores indiscutidos del torneo local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Enlopicante_/status/2053225705970745712&partner=&hide_thread=false Asi se reriraba Mauro Icardi junto a la China Suárez del estadio del Galatasaray donde jugo su último partido, solo le queda jugar un partido con el club.#MauroIcardi #ChinaSuarez #Galatasaray pic.twitter.com/1kw5nzxY0A — EN LO PICANTE (@Enlopicante_) May 9, 2026

Definitivamente, el equipo vuelve a lo más alto de la mano de un artillero que no deja de facturar goles y asistencias clave. El club alcanzó su título número 26, estirando la ventaja sobre sus perseguidores históricos y asegurando su participación en la próxima Champions League. Mientras tanto, el mundo del espectáculo analiza cada gesto de este romance que, entre trofeos y estadios llenos, parece no tener techo en la exótica y apasionante ciudad.