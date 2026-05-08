La China Suárez y Mauro Icardi en medio de fuertes rumores de crisis: la reacción de Benjamin Vicuña

El padre de Magnolia y Amancio habló sobre la situación de sus hijos y confirmó cuándo volverá a verlos.

Mientras Wanda Nara y Maxi López preparan una microserie , los rumores de una crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez empiezan a tomar fuerza y genera que distintos personajes se vean afectados por esta situación. Uno de ellos probablemente sea Benjamín Vicuña quien tiene hijos en común (Magnolia y Amancio) con la actriz.

Ante esta situación, el actor fue consultado sobre el tema y, también, sobre un posible cambio en el lugar de residencia familiar. Un periodista de LAM fue el encargado de abordarlo y preguntarle: “¿Hay alguna novedad con los hijos con China, sobre este cambio de club o de liga de Icardi?”

“No, me entero por ustedes”, dijo en una breve respuesta pero confirmó que pronto volverá a verlos: “Mis hijos están por venir en un par de semanas, se los extraña. Estoy muy ansioso”. Cuando le preguntaron sobre la posible existencia de un pacto secreto Vicuña dijo con ironía: “Bueno... gracias loco”.

En tanto, también se refirió a la relación que mantiene con Anita Espasandín: “Estamos bien, ella me acompaña, me banca en este nuevo desafío profesional. Ella es una súper mujer, yo también estoy ahí la lado del pie del caño”.

Sobre los rumores de crisis con su pareja, soltó: “No, no sé de dónde salió, la verdad estamos teniendo un vínculo cada vez más sólido e importante”.

“Para mí, si las cosas están muy bien, puede ser un lindo rito, quizás el día de mañana una linda fiesta. No está en mis prioridades. Estoy con mucho laburo, y cuando lo personal esta bien, en paz, uno puede trabajar mejor”, dijo sobre un posible casamiento.