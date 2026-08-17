Grave accidente en Ruta 40: se fue a la banquina, volcó y terminó en terapia intensiva

El sábado un auto sufrió un fuerte vuelco con tres personas a bordo. Tomaron intervención los bomberos Voluntarios de Villa La Angostura y la Comisaría 28.

En un fin de semana marcado trágicamente por la muerte de un hombre al caer con su auto al Lago Lácar , se registró otro siniestro vial en Ruta 40 con un único vehículo como protagonista. El accidente derivó en la internación del conductor en terapia intensiva tras resultar golpeado.

De acuerdo a la información brindada por el Jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura , Marcos Oviedo a Radio 7, se trató de un accidente nocturno por despiste en el kilómetro 2086 de la Ruta Nacional cuando la familia que circulaba en el Toyota Yaris se dirigía desde Cipolletti a Villa La Angostura.

Respecto al contexto del viaje explicó que son de la localidad cordillerana: " padre e hijo estaban residiendo en Neuquén y estaban visitando a su madre de Villa La Angostura, y la tercera persona de Mendoza".

Vuelco en Ruta 40

Por su parte, Diario Andino informó que un integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios que circulaba por el sector alertó sobre el siniestro. De inmediato, se dispuso el envío de una unidad de emergencia con cinco bomberos voluntarios hacia el lugar.

Según las actuaciones las tres personas que sufrieron el accidente tienen 22, 57 y 62 años, siendo esta última la más lesionada. "El conductor fue trasladado al hospital, y 22:30 fue derivado a la clinica Chapelco, hasta anoche estaba en terapia intensiva", señaló Oviedo. Por su parte, mencionó que el hijo y el acompañante solo sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital para evaluación médica tras lo cual recibieron el alta a la brevedad.

En cuanto a la mecánica del hecho, el comisario apuntó: "Por circunstancias que se intentan establecer pisó la banquina y comenzó a dar tumbos, el hijo refiere estas circunstancias, que no se percataron de la maniobra, toca la banquina, comienza a dar tumbos y termina en la banquina contraria", indicó el comisario.

Las imágenes del accidente tomadas por los bomberos mostraron un gran operativo en medio de la nieve acumulada en las banquinas. En este sentido, descartó factores externos y aseveró que no hubo terceros involucrados: "creemos que fue alguna imprudencia, no del factor climático porque la calzada estaba húmeda y por el horario no estaba congelada, por lo que creemos que fue una mala maniobra".

En este sentido, por precaución alertó que la portación de cadenas es obligatoria para circular. "Si bien este fin de semana hubo mucha lluvia por lo tanto las calzadas estaban húmedas, no asi con nieve, desde Villa Traful a Pichi Traful las nevadas fueron constantes", informó.

Murió el único ocupante de un auto que cayó al lago Lácar desde Ruta 40

Un hombre de 34 años murió este domingo luego de que el Volkswagen Suran que conducía se despistara y terminara en las aguas del lago Lácar, en cercanías de San Martín de los Andes.

El accidente ocurrió durante la tarde, alrededor de las 17, sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros del acceso a la playa Catritre. En un primer momento, las autoridades no sabían cuántas personas podían encontrarse dentro del vehículo. Por esa razón, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó tareas tanto en tierra como en el agua.

Tras recibir la alerta, se movilizaron efectivos de la Policía de Neuquén, integrantes del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). También intervino Prefectura Naval Argentina, con una embarcación que trabajó desde el lago en el sector donde el vehículo terminó en el agua.

Con el avance del procedimiento, los equipos de rescate confirmaron que la búsqueda subacuática dio positivo. Los rescatistas encontraron al joven muerto en el interior del Volkswagen Suran, según informaron fuentes locales.

El hallazgo se produjo durante el operativo desplegado para localizar a las personas que podían encontrarse dentro del vehículo luego de la caída al lago.

Su expareja había denunciado su desaparición

La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años. De acuerdo con la información conocida tras el accidente, su expareja había realizado una denuncia por su desaparición luego de que ambos mantuvieran una discusión.

La mujer había alertado sobre la ausencia del hombre al no poder establecer contacto con él ni conocer dónde se encontraba. Horas después se produjo el despiste sobre la Ruta 40 que terminó con el vehículo en las aguas del lago Lácar.

La investigación deberá determinar ahora la secuencia completa de lo ocurrido y establecer qué sucedió desde el momento en que Coliluan fue visto por última vez hasta el accidente.