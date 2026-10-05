Tres huellas que sobrevivieron al intento de ocultamiento: cómo Criminalística identificó a Azul Semeñenko

Durante la segunda jornada del juicio, peritos explicaron el minucioso trabajo con fragmentos de piel y el sistema AFIS que destrabó una de las claves de la investigación.

El cuerpo de Azul Mia Natasha Semeñenko , hallado en un canal del barrio Valentina Norte Rural, no pudo ser identificado de manera inmediata. El estado de putrefacción y deshidratación en el que se encontraba obligó a recurrir a un procedimiento mucho más complejo que una identificación papiloscópica convencional.

Eso fue parte de lo que se reconstruyó este lunes durante la segunda jornada del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, donde la totalidad de los testigos convocados fueron policías que tuvieron distintos niveles de intervención en la investigación.

Roberto Daniel Sánchez está acusado de ser responsable de homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por haber sido cometido por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género.

La teoría fiscal indica que el atroz crimen fue cometido por Sánchez el 25 de septiembre de 2025, día del cumpleaños de Azul, en la vivienda del gomero, en calle Copahue al 1100. Unas 24 horas después, retiró el cuerpo en su camioneta y condujo 14 kilómetros hasta un canal donde lo descartó.

Sebastián Fariña Petersen

El cuerpo estaba envuelto y atado en el canal

La primera testigo fue Patricia Escobar, integrante de Criminalística. Ella fue responsable del operativo realizado en el lugar donde el 14 de octubre de 2025 fue encontrado el cuerpo, en la zona de Trenque Lauquen y Pergamino, cerca de la Bajada del Maida, por una pareja que paseaba por el lugar con sus perros.

Escobar describió la preservación de la escena y la inspección ocular realizada en el canal. Entre los elementos relevados, enumeró como el quinto indicio el cuerpo aproximadamente a dos metros y medio de la calle, dentro de un canal con unos 55 centímetros de agua.

Según describió la testigo, presentaba medias bucaneras rayadas, pelo rojizo y se encontraba envuelto en lo que aparentaba ser un colchón inflable, además de estar atado con alambres y sogas.

Personal de Bomberos colaboró para retirarlo del agua. Además del examen para calcular el intervalo post mortem, el estado en el que fue encontrado el cuerpo sería determinante para uno de los trabajos periciales que se desarrollaron después: establecer su identidad.

La identificación fue “compleja”

Uno de los testimonios centrales fue el de Estefanía Giménez, licenciada en Criminalística y especialista en papiloscopía de la Policía de Neuquén. Su declaración permitió conocer cómo, a partir de fragmentos de piel que todavía conservaban diseños papilares, se logró establecer la identidad del cuerpo.

Giménez explicó ante el jurado que trabaja desde 2010 en la Policía de Neuquén y que integra el gabinete de rastros, donde se especializa en papiloscopía.

La disciplina estudia los diseños que se encuentran en los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esos diseños son únicos y permiten establecer la identidad de una persona.

En condiciones normales, cuando una persona fallece y el estado de conservación lo permite, se toman sus impresiones dactilares y se las incorpora al sistema AFIS, el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares.

La base contiene millones de registros provenientes de las policías del país y del Registro Nacional de las Personas. El sistema permite acelerar una búsqueda que antes se realizaba de manera manual y requería contar previamente con un nombre o un sospechoso.

Sebastián Fariña Petersen

Pero en este caso no estaban dadas las condiciones normales. Giménez explicó que se trataba de una identificación compleja, porque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

“La mano derecha estaba lisa e inflamada y, según describió, el tejido prácticamente se desintegraba”, detalló Giménez. No había un diseño papilar que pudiera utilizarse.

La mano izquierda, en cambio, estaba rígida y deshidratada, pero todavía conservaba tejido epidérmico. Y allí la especialista encontró la posibilidad de obtener una respuesta.

Mientras las compañeras y la familia de Azul vivían momentos de extrema tensión por las altas probabilidades de que el cuerpo sin vida fuera de ella, todavía restaba la identificación formal.

Entre el 15 y el 16 de octubre de 2025 se trabajó con fragmentos de piel obtenidos de tres de sus dedos. Giménez explicó que se seleccionaron los mejores dígitos. La especialista describió un procedimiento que requirió paciencia y distintas alternativas.

Sebastián Fariña Petersen

Diez candidatos y una identidad

Una vez que Giménez colocó el tejido epidérmico sobre el escáner, el sistema AFIS arrojó diez candidatos posibles. La especialista explicó que debía analizar cada uno de los resultados y verificar si realmente existía una coincidencia.

No alcanzaba con que el sistema encontrara similitudes: era necesario observar los diseños, sus puntos característicos, su ubicación y dirección.

En este caso apareció una particularidad: entre los candidatos había tres registros con diseños similares.

Uno correspondía a Daniel Senkeiro, registrado en la Policía Federal Argentina. Otro figuraba como Daniel Semeñenko, en los registros del Renaper. Y un tercero correspondía a Azul Mía Natasha Semeñenko, identidad a la que pudo acceder gracias a la Ley de Identidad de Género.

La pericia fue realizada por Giménez y luego verificada por otros integrantes del equipo. Así, una muestra que inicialmente parecía prácticamente imposible de utilizar terminó permitiendo establecer la identidad del cuerpo.

Claudio Espinoza

Una identificación compleja en una investigación compleja

Giménez explicó que en la provincia existe un único gabinete de este tipo y que son tres profesionales disponibles durante todo el año para realizar identificaciones y cotejos. Estimó que realizan alrededor de 50 identificaciones anuales y unos 150 cotejos de rastros por mes.

No todas las identificaciones presentan las mismas dificultades. Cuando el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, el trabajo puede prolongarse y requerir técnicas especiales.

Eso fue lo que ocurrió con el cuerpo encontrado en el canal. El deterioro de los tejidos obligó a descartar una identificación convencional y a recuperar material que todavía pudiera conservar información papiloscópica. El trabajo terminó permitiendo llegar a Azul Semeñenko.

Después del testimonio de Giménez, ni la querella ni la defensa formularon preguntas.

La segunda jornada continuó con declaraciones de policías que participaron en distintos momentos de la investigación. Uno de los puntos centrales que quedó expuesto ante el jurado popular fue el camino recorrido para responder preguntas básicas y decisivas: quién era la persona cuyo cuerpo había sido encontrado en aquel canal, y las dificultades que atravesó su identificación por la maniobra de ocultamiento que apunta a Roberto Daniel Sánchez, sentado en primera fila.