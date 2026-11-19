Realizan tareas de búsqueda en Colonia Nueva Esperanza y en Parque Industrial. Intervienen fuerzas de seguridad federales con colaboración del EPAS.

En el marco de las 16 hipótesis de investigación sobre la desaparición de Luciana Muñoz , la Fiscalía Federal confirmó que están llevando adelante medidas de búsqueda de la joven estudiante en la meseta de Neuquén. Los mismos cuentan con la exclusiva intervención de fuerzas de seguridad federales.

En este sentido los allanamientos, que permanecen en progreso, son realizados en dos viviendas con maquinarias para realizar tareas específicas.

Los movimientos de las fuerzas federales de seguridad fueron advertidos desde hace una semana por los vecinos que observaron movimientos y el traslado de baños químicos para los funcionarios de seguridad.

Qué tareas hace la Fiscalía Federal

De acuerdo a la información recabada en el lugar, las diligencias se realizan en los barrios Colonia Nueva Esperanza y en otra del Parque Industrial con colaboración de otros entes como el EPAS o Cliba.

En el Parque Industrial, donde vivía Maximiliano Avilez, el ex novio de Luciana Muñoz, la Prefectura Naval Argentina se congregó en torno a la calle Conquistadores del Desierto en proximidad a calle Ingeniero Huergo.

En este caso, la diligencia incluye el allanamiento de una vivienda, y, según informó Lu5, personal de un camión de Cliba con una cuadrilla de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén que llevan adelante el relevamiento de un pozo ciego.

Por su parte, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza un operativo a cargo de Gendarmería se apostó en una precaria construcción. La diligencia afecta a personal a cargo de maquinaria vial para remover el terreno. Así mismo, la radio informó que buscan ampliar el acceso a un pozo ciego.

Investigación por la desaparición de Luciana Muñoz

Desde que la familia insistió, la desaparición de Luciana pasó a cargo de la Fiscalía Federal que investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Cualquier dato puede aportar a dicha causa, cuando también están latentes otras 15 hipótesis de qué sucedió con Luciana.

“Fiscalía provincial no se quedó la investigación activa, por lo que trabajamos en todas las hipótesis, porque es importante saber dónde está Luciana y qué pasó”, afirmó a LM Neuquén, la fiscal federal Cecilia Pagano Mata.

De esta manera, aunque no pueden rebelarse para evitar entorpecer, está en actividad la producción de prueba para el total de 16 hipótesis abiertas mientras no exista evidencia suficiente para descartarlas.

Sebastián Fariña Petersen

Aquellas hipótesis fueron resultado de un trabajo de sistematización del expediente del Ministerio Público Fiscal de Neuquén que arribó, en su primera parte, el 30 de diciembre de 2025, último día antes de la feria judicial.

Desde ese momento, según describió a LM Neuquén la fiscal federal Cecilia Pagano Mata, se formó un equipo de más de veinte personas para trabajar en las “piezas de un rompecabezas” con 165 testimonios tomados por el fiscal provincial Andrés Azar.

El objetivo central del equipo federal en cuanto al caso de la estudiante Luciana Muñoz, desaparecida el 13 de julio de 2024 en la provincia de Neuquén, corazón de Vaca Muerta, es determinar dónde está, quién intervino y cómo funciona la red de trata, un delito llamado complejo, así como el narcotráfico.

Claudio Espinoza

En cuanto a las diferencias la Fiscalía provincial, Mata Pagano agregó que "respeta el trabajo de sus compañeros" y su prioridad es ser objetiva: “Buscamos el error en la matriz de trabajo que conduce hacia dónde está Luciana y qué fue lo que pasó”, es decir, “qué otras cosas pasaron desapercibidas”.

Aseguró que la estrategia de la investigación es llegar a un juicio para que los responsables de la desaparición sean condenados. “La orden de tomar declaración siempre fue a cualquier persona que quiera declarar, estamos a disposición de cualquier información relevante y no relevante”, dijo la fiscal.

Incluso, además de alentar a la comunidad a declarar como testigo en caso de conocer información vinculada al caso de la desaparición de Luciana, indicó que también está contemplada la posibilidad de aplicar el programa de testigos protegidos, es decir, bajo el programa que dispone recursos para su resguardo.

Qué dijo la familia de Luciana Muñoz

De momento, la familia de Luciana Muñoz mantiene reserva de realizar declaraciones respecto a los allanamientos de Fiscalía Federal. Sin embargo, el reclamo por la aparición con vida sigue en pie. A 2 años y 4 meses de su desaparición, en una jornada impulsada aristias, realizaron un mural colectivo de 18 metros en frente a la plaza donde la joven desaparecida tomaba mates, conocido como Parque Lineal Unión de Mayo.

Durante todo el día distintas personas se acercaron para aportar su pincelada a una obra que no solo busca mantener presente la imagen de Luciana, sino también visibilizar la problemática de la trata de personas y la explotación sexual, una de las principales líneas de investigación de la causa en la Justicia Federal.

"Luciana tiene que volver con nosotros. Sabemos que la tienen tapada. Quiero que todos peguemos un grito: Luciana está presente en nosotros todos los días", manifestó Mirta Muñoz, su abuela paterna. Lila Aguerre, su mamá, agradeció el acompañamiento de quienes participaron de la muraleada. "Muchas gracias por todo, la verdad que no tengo palabras. Agradecerles por este acompañamiento y un abrazo a todos. No estamos todas, falta Luciana", expresó.