Otro mes sin Luciana Muñoz: preparan un mural de 18 metros para seguir exigiendo su aparición.

Invitan a la comunidad neuquina a dar una pincelada para que el rostro de Luciana vuelva a estar en una plaza. Se sumará el reconocido muralista Chelo Candia.

¿Dónde está Luciana Muñoz ? El próximo jueves 13 de noviembre esa pregunta se transformará en una intervención artística colectiva en la plaza que la joven disfrutaba antes de ser desaparecida hace dos años y cuatro meses. Con una variada grilla de artistas, estudiantes, organizaciones y vecinos se reunirán para pintar un mural de 18 metros de largo por tres de alto.

La convocatoria es en calle Villaguay y Violeta Parra, frente al parque lineal del barrio Unión de Mayo , abierta a toda la comunidad, de 10 a 20.30, y tendrá el objetivo artístico y política de dejar otra huella en la búsqueda de la joven estudiante que tenía 20 años cuando fue vista por última vez y actualmente 23.

La iniciativa es impulsada por Verónica Tortosa , artista y tatuadora que es parte de la Asamblea por Luciana Muñoz y acompaña a Lila Aguerre, mamá de Luciana, y a su abuela, Mirta Muñoz, desde la primera marcha hasta la gobernación de Neuquén. Su vínculo con la familia comenzó a través del arte, con un dbujo de Luciana pintado a mano que llevó a esa actividad y que se convirtió en una forma de estar presente siempre en el reclamo.

"Es la primera vez que se juntan tantos artistas por la causa de Luciana", contó a LM Neuquén Verónica, quien preparó el boceto, coordinó la grilla cultural y recorrió escuelas, comedores populares, espacios culturales y organizaciones para explicar el propósito de la jornada e invitar a sumarse. También presentó notas formales, como a Secretaría de Comercio, a CALF, por la conexión eléctrica, de la Comisaría 21, predispuestos a realizar rondines.

"La intención es que sea una jornada masiva y tranquila", dice y agrega que la idea es que puedan encontrarse distintas generaciones y sectores de la comunidad por la aparición con vida de Luciana.

Una de las gestiones más importantes fue las paredes que serán el lienzo de la muraleada. "Carrefour cedió el paredón gentilmente y emocionados, desde el primer momento, cuando fui a hablar con el gerente Bruno", dijo la organizadora y destacó que incluso desde el supermercado blanquearon el paredón, ya listo para que puedan dibujar y pintar por Luciana.

En este sentido, agregó que también pusieron a disposición los baños. "Se puso la camiseta, los cajeros saben, tienen el flyer adentro del super, es un acompañamiento groso", mencionó. En esta línea, encontraron acompañamiento de panaderías y negocios vecinos que recibieron el flyer y quisieron sumar su apoyo con mercadería para compartir durante la extensa jornada artística.

El rostro de Luciana Muñoz volverá a las calles con un mural colectivo

La propuesta tendrá tres ejes visuales. Uno estará centrado en el rostro de Luciana, que será pintado en grandes dimensiones por el artista Chelo Candia, luego de una entrevista que mantuvo con Lila para conocer más sobre la joven. El muralista es reconocido por su compromiso social con causas como las de las Madres de Plaza de Mayo, justicia completa por Carlos Fuentealba, Daniel Solano y Santiago Maldonado.

"La intención es que la imagen de Luciana vuelva a circular, que pueda ser reconocida y que quienes pasen por el lugar se lleven nuevamente la pregunta sobre su paradero", indicó Verónica y agregó que otro de los ejes estará dedicado a su vida cotidiana, "a la Luciana que comparte tardes con sus amigas en la plaza, que es conocida por vecinos de la zona".

En esta línea, sostuvo: "la vida de Luciana es esa plaza frente al Carrefour, ella frecuenta Unión de Mayo, casi todo el barrio la conoce, Luciana pertenece a Gran Neuquén, y en cualquier otra plaza que haya compartido". La frase "dónde está Luciana Muñoz" estará a cargo de la coordinación de Lidia Pedrosa, que llevará la técnica del mosaiquismo al mural.

El tercer eje de la jornada buscará visibilizar la problemática de la trata de personas y la explotación sexual, una de las principales líneas de investigación judicial federal sobre su desaparición. "Queremos reflejar cómo se llevan a las pibas, hoy todos agarramos el celular y vemos un alerta porque están buscando una piba y a Luciana se la busca como posible víctma de trata, cuando la ruta de Vaca Muerta se convirtió en la ruta narco y de trata, de prostitución".

En este sentido, remarcó que la jornada es centralmente artística, sin largos documentos, sino que el arte sea canal. "Las imágenes entran más que las palabras de un discurso. Que la gente se lleve el rostro de Luciana, que se siga preguntando dónde está y que también pueda ver lo que significa que una piba desaparezca en este contexto", explicó Verónica.

De todos modos, aseguró que también estará la consigna que repiten en todas las marchas: "Aparición con vida de Luciana, el gobierno y la Justicia son responsables, porque venimos diciendo que pusieron muchas trabas en la búsqueda de Luciana, y el gobierno no se pronuncia en la búsqueda".

Omar Novoa

Uno de los objetivos pendientes es poder realizar una proyección audiovisual que recupere las publicaciones en redes sociales, como videos, donde afloraba la risa de "Luciana, la polvorita, la piba de barrio". Con el objetivo de sumar esta arista, la organizadora mencionó: "queremos proyectar imágenes del Tik Tok de Luciana, necesitamos una pantalla".

Una pincelada por Luciana Muñoz

La dimensión del mural permitirá sumar las pinceladas de todas las personas que quieran intervenir, porque la consigna es "dejá tu pincelada por Luciana". Con esa simpleza lo explica Verónica, porque no es una convocatoria dirigida exclusivamente a artistas. La idea es que cualquier persona pueda acercarse y dejar una pincelada en el mural.

Durante el jueves se realizará un dibujo del esquema para al día siguiente, el viernes 13 de noviembre desde la mañana hasta la noche quienes participen puedan aportar su intervención y dejar plasmada su presencia en la búsqueda.

"Queremos que cada uno pueda dejar una pincelada. Que esa pincelada sea tuya y que sepas que aportaste en la búsqueda de Luciana", resumió.

La organización invitó a familiares de otras personas desaparecidas y víctimas de femicidios, entre ellos Flavia, la mamá de Silvia Cabañares, allegados de Milo, Sergio Ávalos. También convocaron al grupo de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, comedores, bibliotecas populares, comercios y vecinos.

La comunidad educativa tendrá un papel central. Luciana cursaba segundo año en el CPEM 76, en su anexo ubicado a la vuelta del hospital Heller. Desde esa escuela acompañan la convocatoria y sus estudiantes realizaron un video para invitar a participar de la jornada, para recordar que una estudiante neuquina continúa desaparecida.

La invitación también se extendió a las escuelas de música y de arte, y a las comunidades educativas de los distintos CPEM. La actividad se enmarca, además, en la Semana de las Artes y será una primera experiencia de mural colectivo abierto a la comunidad.

La jornada contará con música, DJ, murgas, con un sonido aportado por distintos espacios y organizaciones. También se espera la participación de Lila y Mirta, quienes esperan poder coronar la finalización del gran mural por Luciana con su palabra como mamá y abuela.