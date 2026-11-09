Su padre reconstruyó los últimos movimientos de la joven de 17 años y contó que habría llamado a un hombre de 35 años que conoció por redes sociales antes de irse.

La pista que sigue la familia para encontrar a la adolescente desaparecida en Centenario

La búsqueda de una adolescente de 17 años mantiene en vilo a su familia, que intenta reconstruir qué ocurrió el día que desapareció. Mientras la Policía difundió una alerta para dar con su paradero, su papá aportó un dato que podría resultar clave para orientar la investigación: una llamada que la joven habría realizado poco antes de irse con un hombre al que conoció a través de las redes sociales.

Según relató el padre a LM Neuquén , el día que desapareció la adolescente salió de su casa sin llevarse el teléfono celular. Sin embargo, antes de retirarse, habría pasado por la vivienda de una vecina y le pidió permiso para realizar una llamada. Le dijo que necesitaba comunicarse con su papá, aunque, de acuerdo con lo que pudo reconstruir la familia, el destinatario habría sido otra persona.

El hombre explicó que su hija habría llamado a un sujeto de aproximadamente 35 años, con quien había establecido contacto a través de las redes sociales. La comunicación habría sido breve: pocos minutos después, el hombre pasó a buscarla y ambos se retiraron del lugar.

Ese es uno de los datos que hoy concentra la atención de la familia. El padre intenta establecer quién es esa persona, cómo se produjo el contacto y qué sucedió después de que la adolescente se fuera con él. Por el momento, se trata de información aportada por el entorno familiar que deberá ser corroborada en el marco de las actuaciones correspondientes.

Otro elemento que llamó la atención de sus familiares es que la joven llevaba dos mochilas cuando se retiró. Según la descripción difundida en la alerta policial, una era de color rosa y gris, mientras que la otra era completamente rosa. La presencia de esos bolsos también forma parte de la reconstrucción de sus últimos movimientos.

La familia atraviesa horas de angustia y pide colaboración para encontrarla. Cada dato sobre las personas con las que pudo haberse comunicado, los lugares que frecuentaba o los movimientos que realizó antes de desaparecer puede ser importante para avanzar en la búsqueda.

Cómo identificarla y dónde aportar información

La adolescente fue identificada en la alerta policial como Nahiara Yazmín Pineda Pino, de 17 años. Tiene contextura física delgada, mide 1,58 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones y cabello largo, oscuro y ondulado.

Al momento de su desaparición llevaba una campera de corderito beige con capucha, un pantalón azul con franjas grises y zapatillas de color claro.

Para aportar datos se encuentra disponible el teléfono de la Comisaría 52: (299) 4211283. También se puede brindar información a la Fiscalía de Homicidios.

Mientras continúa la búsqueda, el padre mantiene la esperanza de encontrar a su hija y espera que alguien pueda aportar información sobre aquel llamado y el hombre que pasó a buscarla. Para la familia, reconstruir ese momento puede ser fundamental para saber dónde está la adolescente.