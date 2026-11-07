Otorgan un nuevo aumento salarial a la Policía del Neuquén: cuándo lo cobrarán

Desde el gobierno neuquino confirmaron que estará por encima de las actualizaciones por inflación.

Los integrantes de la Policía de la Provincia de Neuquén recibirán un nuevo aumento salarial de cara a fin de año. El Gobierno provincial anunció una recomposición adicional del 4% en noviembre y otro 3% en enero, que se sumará a la actualización por IPC prevista para ese mes.

Indicaron que, mediante este incremento, se alcanzará una mejora salarial acumulada estimada de entre el 13% y el 14% respecto de los haberes de octubre. Además, en enero el personal policial percibirá un bono extraordinario de $480.000, que se sumará a las mejoras salariales previstas.

Desde la Provincia, señalaron que el gobernador, Rolando Figueroa, "continúa avanzando en una política de fortalecimiento salarial destinada al personal de la Policía provincial, mediante nuevos incrementos que se aplicarán durante noviembre y enero, por encima de las actualizaciones periódicas por inflación".

Indicaron que la medida forma parte de una política sostenida de recomposición de los ingresos de la fuerza, que combina la actualización trimestral de los haberes mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con mejoras salariales adicionales, destinadas a reconocer la tarea y el compromiso de quienes diariamente trabajan por la seguridad de los neuquinos.

Los detalles del incremento salarial

El próximo 30 de noviembre el personal policial recibirá un incremento salarial del 4%, calculado sobre los haberes correspondientes a octubre, que constituyen la base salarial actualizada.

Posteriormente, en enero, se aplicará una nueva actualización trimestral por IPC, a la que se adicionará un 3% de recomposición salarial.

De esta manera, la combinación de

Sebastián Fariña Petersen

ambos incrementos y la actualización por inflación permitirán proyectar una mejora salarial acumulada de entre el 13% y el 14% respecto de los haberes de octubre, de acuerdo con la evolución del índice inflacionario correspondiente.

A estos aumentos se sumará, también en enero, el pago de un bono extraordinario de $480.000, que representará un ingreso adicional para el personal policial, independiente de los incrementos salariales previstos.

Este esquema permitirá continuar acompañando el poder adquisitivo del personal policial y consolidar una estructura salarial que ubica a la Policía del Neuquén entre las fuerzas provinciales mejor remuneradas del país.

Una política de recomposición salarial sostenida

Durante 2024, mediante el Decreto Nº 1388/2024, se dispuso una modificación del valor punto de la escala salarial policial, que permitió una recomposición específica de los haberes de la fuerza.

Esta medida, sumada a las actualizaciones por IPC aplicadas durante ese período, permitió alcanzar una mejora acumulada que se ubicó un 50,3% por encima de la pauta salarial general de la administración pública provincial.

Desde entonces, el Gobierno mantuvo el mecanismo de actualización trimestral por inflación, al que ahora se incorporan nuevos incrementos porcentuales adicionales.

Como resultado de esta política, el haber neto de referencia de un agente policial alcanza $2.203.247, posicionando a Neuquén entre las provincias con mayores ingresos iniciales para su personal policial.

Compensaciones adicionales para el personal policial

A los incrementos salariales se suma una serie de compensaciones económicas destinadas a fortalecer los ingresos de los efectivos.

Durante el primer semestre, el personal policial percibió una suma extraordinaria de $350.000, mientras que en septiembre se estableció un segundo pago de $410.000.

Sebastián Fariña Petersen

Asimismo, para enero está previsto un nuevo desembolso extraordinario de $480.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, que se abonará de manera independiente de la actualización salarial y de los incrementos porcentuales anunciados.

Otra de las medidas incorporadas durante la actual gestión fue la compensación por ropa de trabajo, que comenzó a percibir el personal policial en 2024 y que alcanza a los distintos cuerpos y escalafones de la institución.

Este beneficio, que se abona de manera periódica y se actualiza de acuerdo con la evolución del IPC, constituye un reconocimiento adicional destinado a acompañar las necesidades del personal policial.

77 obras para transformar la infraestructura de seguridad en toda la provincia

La política de fortalecimiento salarial forma parte de una estrategia integral que también contempla una inversión histórica en infraestructura, equipamiento y tecnología.

A través del programa Construir Seguridad, el Gobierno provincial impulsa 77 obras e intervenciones destinadas a modernizar, ampliar y recuperar la infraestructura policial y penitenciaria en todo el territorio neuquino.

El programa representa una decisión estratégica de acompañar el crecimiento poblacional de Neuquén con infraestructura de seguridad acorde con las nuevas demandas de cada localidad, garantizando mejores condiciones de trabajo para el personal y una mayor capacidad de respuesta a la comunidad.

Entre las intervenciones más importantes se encuentran la construcción de nuevas comisarías, la ampliación y refacción de dependencias existentes, la ejecución de destacamentos policiales y el desarrollo de infraestructura penitenciaria.

Se destacan proyectos como el complejo de seguridad de La Meseta, las nuevas comisarías en distintos sectores de la capital y el interior provincial, y la ampliación de unidades penitenciarias mediante la construcción de nuevos pabellones y módulos de alojamiento.

Estas inversiones permiten recuperar infraestructura que durante años no recibió las intervenciones necesarias y, al mismo tiempo, proyectar una red de edificios policiales y penitenciarios preparada para el Neuquén del futuro.

El programa contempla una distribución territorial de las obras, atendiendo las necesidades de las distintas regiones y fortaleciendo la presencia del Estado en localidades que requieren nuevas instalaciones y mejores servicios de seguridad.

Más equipamiento, tecnología y capacitación

En paralelo con la inversión en infraestructura y la recomposición salarial, el Gobierno provincial continúa desarrollando un proceso de modernización y reequipamiento de la Policía del Neuquén.

La incorporación de nuevos móviles policiales, chalecos antibalas, cascos tácticos, escudos balísticos, equipamiento de protección y herramientas tecnológicas permite mejorar las condiciones operativas y fortalecer la prevención del delito.

A estas acciones se suma la implementación progresiva de dispositivos de letalidad reducida Taser 10, acompañada por programas de capacitación y certificación para garantizar su utilización conforme a los protocolos establecidos.

La profesionalización de la fuerza constituye otro de los ejes centrales de la gestión, mediante la formación permanente, la actualización de conocimientos y la incorporación de nuevas capacidades para enfrentar delitos cada vez más complejos.

La distribución estratégica del equipamiento y la tecnología busca garantizar que los recursos lleguen a las distintas regiones de la provincia, acompañando el crecimiento de las localidades y las necesidades operativas de cada jurisdicción.

Reconocimiento al trabajo policial

La continuidad de los aumentos salariales y las inversiones destinadas a la institución reflejan la decisión del Gobierno provincial de jerarquizar la función policial y reconocer el compromiso de las mujeres y los hombres que diariamente trabajan en la prevención del delito y la protección de la comunidad.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esta es una decisión política que se traduce en hechos concretos: mejores salarios, más equipamiento, capacitación permanente y condiciones de trabajo acordes con la enorme responsabilidad que tiene nuestra Policía”.

Asimismo, sostuvo que “el fortalecimiento de la seguridad también significa reconocer el esfuerzo de cada efectivo. Queremos una Policía profesional, preparada y comprometida, pero también una institución en la que sus integrantes se sientan valorados y acompañados por el Estado provincial”.

Desdel el gobierno sostuvieron que, con los incrementos previstos para noviembre y enero, se reafirma una política salarial que combina la actualización por inflación con mejoras adicionales, buscando sostener el poder adquisitivo de los efectivos y acompañar el proceso de modernización y fortalecimiento de la Policía del Neuquén.