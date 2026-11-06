Tragedia en la Ruta 22, entre Plottier y Senillosa: una mujer murió tras ser embestida por un auto

La víctima fatal cruzó la ruta en una zona donde no hay senda peatonal ni semáforo. La conductora intentó cambiar de carril para esquivarla, pero el cuerpo impactó en la parte frontal del lado del acompañante.

Una mujer murió tras ser atropellada por auto que circulaba sobre la Ruta Nacional 22 , entre Plottier y Senillosa , a la altura del kilómetro 1238 . En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén , peritos en accidentología y un médico policial , como así también personal de Salud . Por su parte, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios .

El Comisario Inspector de la Dirección de Tránsito, Néstor Catalán , explicó en diálogo con LM Neuquén que la víctima fatal tenía 78 años y la misma cruzó la ruta en una zona muy peligrosa donde no hay senda peatonal ni semáforo, en cercanías al hospedaje Los Pioneros .

"Pasadas las 8 de la mañana tomamos conocimiento del hecho y nos dirigimos al lugar de manera inmediata. Al llegar pudimos observar a una mujer tendida sobre la margen Norte de la calzada", detalló.

En cuanto a la mecánica del accidente, Catalán indicó que la conductora del vehículo, un Volkswagen Virtus color azul, volvía de dejar a sus hijos en la escuela en Plottier cuando divisó a una persona cruzando la ruta. Si bien intentó cambiarse de carril para esquivarla, el cuerpo impactó en el parabrisas del rodado, del lado del acompañante. Falleció en el acto a raíz de la brutalidad del siniestro.

La mujer que iba a bordo del auto, de 46 años y residente del barrio Las Lilas, no resultó herida ni requirió asistencia médica. Sin embargo, se encontraba en un estado de extrema angustia al arribar los efectivos.

"Trabajó personal de Tránsito de la Policía, el perito accidentológico y luego el médico policial, quien llevó a cabo las pericias para que luego el cuerpo pudiera ser trasladado hacia la Morgue Judicial", detalló el uniformado.

Finalmente, remarcó que se le realizó el test de alcoholemia, el cual resultó negativo, y que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios, que ordenó el secuestro del rodado y la notificación de imputación a la conductora. En cuanto a la identidad de la víctima, por el momento no se brindaron detalles y se estaban realizando las tareas para comunicarse con sus familiares.

Un muerto en choque fatal en Bajada de Maida

El pasado 29 de septiembre se produjo un choque fatal en la zona conocida como Bajada de Maida. Según información a la que accedió LM Neuquén en ese momento, un auto Chevrolet Corsa gris tres puertas impactó de manera frontal contra un camión cisterna perteneciente a una empresa de servicios petroleros. Como consecuencia, el conductor del vehículo más pequeño falleció en el acto.

El conductor del Corsa era un hombre de 43 años, domiciliado en Plottier. El camionero, por su parte, es un joven de 23 años. Cuando se le practicó el test de alcoholemia, el resultado fue negativo.

"Ocurrió en plena bajada, por motivos que se investigan, alguno de los dos vehículos habría invadido el carril contrario", indicaron fuentes de la investigación. Una hipótesis que también se manejaba es que el Corsa podría haber intentado hacer un adelantamiento cuando se encontró de manera frontal con el camión.