Tenían un auto de alta gama y hacían delivery de cocaína: así cayó la banda narco

Un operativo en el barrio Limay terminó con detenidos y el secuestro de una importante cantidad de droga, celulares y elementos de fraccionamiento tecnológico.

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes , personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Limay que culminó con dos personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de droga y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de información aportada por el Ministerio Público Fiscal , que advertía sobre posibles actividades de venta de droga en el domicilio.

Como consecuencia, los efectivos de la División Antinarcomenudeo llevaron adelante distintas tareas investigativas. Las mismas permitieron establecer que dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente comercializaban droga bajo la modalidad de delivery.

Luego de obtener la orden judicial, llevaron a cabo un allanamiento durante la jornada del miércoles 4 de noviembre, donde secuestraron más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína, envoltorios de cannabis, aproximadamente 140 mil pesos en efectivo, un automóvil de alta gama, teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Además, como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas y a disposición de la justicia.

Fuentes policiales remarcaron que el procedimiento contó con la participación de diez efectivos del Departamento Antinarcóticos y dos móviles, en el marco de las acciones investigativas orientadas a combatir la comercialización de estupefacientes en la provincia.

A su vez, la causa cuenta con intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

Desbarataron una peligrosa organización narco en Neuquén

Una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en distintos sectores de la ciudad de Neuquén quedó bajo investigación judicial, luego de una serie de allanamientos simultáneos realizados el jueves 29 de octubre.

La fiscal Paula Yerfino y el asistente letrado José Luis Linares formularon cargos contra seis personas, acusadas de integrar una estructura dedicada a la venta de estupefacientes.

La investigación se extendió durante aproximadamente dos meses y permitió registrar 81 movimientos compatibles con la comercialización de drogas. A partir de las pruebas reunidas, se le atribuyó a los seis imputados el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

De esta manera, Yerfino pidió que C.D.A. y L.O.J. permanezcan detenidos con prisión preventiva en una comisaría. El planteo estuvo fundamentado en que ambos cuentan con antecedentes condenatorios en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes, además de la necesidad de resguardar el avance de la investigación.

Para los otros cuatro imputados, identificados como A.D.A., M.B.F., A.A. y F.P.P., solicitó prisión domiciliaria. La medida deberá cumplirse en domicilios distintos de los inmuebles que fueron investigados como puntos de venta de drogas.

También requirió la clausura de dos propiedades utilizadas para comercializar los estupefacientes y el embargo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con la actividad investigada.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a los pedidos de la fiscalía y dispuso las medidas por un plazo de cuatro meses.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 350,1 gramos de cocaína, distribuidos en 448 envoltorios, y otros 301 gramos de marihuana. También encontraron dos balanzas de precisión.