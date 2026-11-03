Una investigación reveló la relación directa entre la edad y el bienestar. Cuándo toca su pico más bajo y por qué mejora en el final de la vida.

A esta edad las personas son menos felices, según el último estudio de la curva del bienestar

Un reciente estudio científico demostró que el bienestar está directamente relacionado con la edad de cada persona. De hecho, la investigación determinó que la satisfacción no es una línea recta que mejora con la experiencia, sino que es una trayectoria alterada por altibajos y con una marcada curva en forma de “U" .

Así lo determinó un reciente análisis publicado en el Journal of Population Economics. El relevamiento, que abarcó datos de 145 países, refuerza la teoría sostenida por economistas como David Blanchflower , quien asegura haber documentado durante años que la felicidad humana tiende a seguir un patrón predecible .

Según las conclusiones, las personas experimentan un nivel de bienestar relativamente alto durante la juventud , que comienza a descender progresivamente a medida que se entra en la adultez . El punto más bajo de esta curva, el verdadero "valle" del bienestar, se sitúa habitualmente durante la mediana edad.

Las presiones asociadas a la mediana edad hacen que sea el momento de la vida menos feliz.

Aunque la edad exacta puede variar ligeramente dependiendo de factores socioeconómicos y culturales, los datos indican que este periodo crítico suele ocurrir entre los 40 y los 50 años.

Es en esta etapa donde muchas personas reportan menores niveles de satisfacción, enfrentándose a una convergencia de presiones, como la crianza de los hijos, el cuidado de padres ancianos, la consolidación o estancamiento profesional y la toma de conciencia sobre el paso del tiempo.

Por qué las personas son más felices al final de su vida

Uno de los datos más llamativos que demostró el estudio es lo que sucede en la fase posterior al “valle”. Tras alcanzar este punto crítico, la tendencia del bienestar no solo no se mantiene estancada, sino que suele iniciar un ascenso gradual. A medida que las personas avanzan hacia la quinta, sexta y séptima década de vida, la satisfacción tiende a mejorar.

Este fenómeno se atribuye a diversos factores psicológicos y conductuales. Con la madurez, muchos individuos desarrollan una mayor resiliencia emocional, aprendiendo a gestionar mejor las expectativas y a priorizar las relaciones significativas sobre las ambiciones materiales o profesionales que, a menudo, generan frustración en la mediana edad.

A partir de la quinta década de vida, la curva de la felicidad vuelve a subir.

Esta etapa se caracteriza por una mayor aceptación de las limitaciones personales y un enfoque más profundo en el presente, lo que paradójicamente conduce a niveles más altos de felicidad que los experimentados en la estresante etapa de la madurez temprana.

Una luz de alarma entre los más jóvenes

Otro informe publicado en 2024 por el National Bureau of Economic Research descubrió cambios en la relación entre edad y malestar, alterando la histórica curva de bienestar. Según este estudio, en los últimos años hubo un empeoramiento en la salud mental de los más jóvenes, algo que anteriormente solía alcanzar su mayor nivel en la mediana edad.

La investigación, hecho por David Blanchflower, Alex Bryson y Xiaowei Xu, utilizó datos de Estados Unidos y el Reino Unido, además de examinar indicadores de 34 países durante el período 2020-2024. El informe señala que, desde alrededor de 2011, el malestar mostró una asociación descendente con la edad en algunos conjuntos de datos. La pandemia de COVID-19 agravó esas tendencias.

A partir de la pandemia, se descubrió un mayor nivel de infelicidad entre los jóvenes.

Este estudio tuvo una versión actualizada en agosto de 2025. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recoge estos hallazgos, se encontró un cambio en el patrón clásico y se confirmó que, a partir de 2019, son los jóvenes quienes expresan el mayor nivel de malestar.

Sin embargo, no todos los especialistas coinciden en que el patrón haya desaparecido. El reciente artículo publicado en el National Institute Economic Review, defiende que la curva en U sigue vigente: según ese trabajo, existen 618 estudios publicados que la hallaron esta U en 145 países. El estudio cita evidencia de medidas objetivas, como muertes por desesperación, depresión, estrés y dolor físico, que resultarían más graves en la mediana edad.