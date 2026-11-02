A sangre fría: simuló ser un cliente y mató de un disparo en la cara a un veterinario

Un hombre armado baleó al comerciante en la cara dentro de su negocio y huyó en moto junto a un cómplice. La familia de la víctima pide justicia.

El asesino simuló ser un cliente y luego ejecutó a la víctima a corta distancia en Colombia.

Un hombre simuló ser un cliente y ejecutó a sangre fría a un médico veterinario y comerciante de 38 años en el interior de su local comercial ubicado en el departamento del Magdalena, Colombia .

La víctima falleció minutos después de recibir un disparo a quemarropa en el rostro en el almacén Agroveterinario El Proveedor, situado en el sector del mercado público de la localidad de El Banco.

De acuerdo con las primeras informaciones judiciales que recogieron medios locales, el agresor ingresó inicialmente al establecimiento fingiendo ser un cliente interesado en la compra de artículos para caballos.

Sin embargo, después de algunos minutos en los que le realizó consultas sobre algunos productos, ejecutó a Hernán Darío Lopera Flórez, quien también era reconocido como ganadero y caballista de la zona.

EL BANCO, MAGDALENA



En video quedó registrado el homicidio del veterinario Hernán Darío Lopera Flórez, perpetrado el viernes 30 de octubre en su establecimiento comercial.



La Alcaldía ofrece $20 millones de recompensa por información que permita su captura. pic.twitter.com/HJYXSfXwlt — ALEJO El Verseador (@El_verseador) November 2, 2026

Testigos y comerciantes de los locales cercanos acudieron de inmediato al lugar tras escuchar la detonación, auxiliaron a la víctima y la trasladaron de urgencia al Hospital La Candelaria.

Sin embargo, los médicos confirmaron posteriormente que el hombre ingresó a la guardia sin signos vitales.

La comunidad local despidió sus restos a través de un multitudinario cortejo fúnebre acompañado por serenatas y música vallenata antes de la inhumación en el cementerio municipal.

La familia del veterinario pide ayuda para encontrar al asesino

Un hermano de la víctima relató los detalles del ataque ante la televisión colombiana: "Mi hermano lo atendió y le mostró elementos para caballo. Demoraron unos cinco minutos".

Asesinaron a mi hermano Hernan Dario Lopera, buen padre buen hermano e hijo.

Pido a la ciudadanía y la

Fuerza pública todo apoyo para capturar a los responsables. Está violencia no puede seguir. Nos duele

El alma, el Banco Magdalena llora su partida — Luis Alberto Lopera (@btolopera) October 31, 2026

"En unos momentos, cuando mi hermano estaba bajando un artículo para mostrarlo, el sujeto desenfunda el arma y le dispara, impactándole en el rostro. No sabemos quién es ni de dónde", agregó sobre el momento del disparo.

Por último, expresó: "Hacemos un llamado a la Policía Nacional, al presidente, a los comités de ganaderos y a todo el sector agropecuario, que nos ayuden".

Cuáles son las hipótesis de los investigadores

Según las cámaras de seguridad que revisaron los investigadores de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un sospechoso vestido con jean azul, buzo negro y chanclas ingresó al local y, tras concretar el ataque, huyó a pie hacia una calle cercana donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta marca NKD de color negro.

Fuentes judiciales vinculadas al caso revelaron que la principal línea de investigación orienta el crimen hacia una posible represalia por el no pago de una extorsión económica exigida al comerciante.

La víctima fue Hernán Darío Lopera Flórez, quien además de comerciante y veterinario era reconocido como ganadero y caballista de la zona.

En paralelo, los organismos de seguridad descartaron de forma preliminar que la agresión armada estuviera motivada por un intento de robo o un ajuste de cuentas personal.

La Alcaldía Municipal de El Banco dispuso el pago de una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos para cualquier persona que aporte información certera que permita identificar y capturar a los dos involucrados en el atentado.