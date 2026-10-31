Neuquén
27°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.620,5
  • Dolar MEP $ 1.542,5
  • Riesgo país 648,0
en vivo Cobertura LA MAÑANA | NEUQUEN - 31 de octubre de 2026 - 16:00

Javier Milei en Neuquén EN VIVO: el Presidente participará de la inauguración del nuevo templo evangélico

Esta es la segunda visita del presidente a la provincia en octubre, luego de participar semanas atrás en la Expo AO&G, que se llevó a cabo en el espacio Duam.

El Presidente participará de la inauguración del nuevo templo evangélico en Neuquén

El Presidente participará de la inauguración del nuevo templo evangélico en Neuquén

EN VIVO

El presidente Javier Milei participa este sábado de la inauguración del nuevo templo de la iglesia evangélica Jesús es Rey, relacionada con la familia de la senadora libertaria Nadia Márquez.

La inauguración del templo evangelista está prevista para las 19 horas y, junto con el Presidente, arribarán a Neuquén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros representantes del espacio libertario. La convocatoria se extendió a miembros de ACIERA, la alianza de iglesias evangélicas de la que el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora, es vicepresidente.

También se espera la participación del gobernador Rolando Figueroa y el intendente capitalino Mariano Gaido.

El nuevo templo de Jesús es Rey tendrá una capacidad para 4 mil personas sentadas.

El nuevo templo de Jesús es Rey tendrá una capacidad para 4 mil personas sentadas.

Esta es la segunda visita de Milei a la provincia durante este mes de octubre, luego de participar semanas atrás en la Expo Argentina Oil&Gas Patagonia 2026, que se llevó a cabo en el espacio Duam.

--

"Pañuelazo" en Neuquén contra la visita de Javier Milei

Organizaciones de mujeres, de la diversidad, sindicales y políticas convocaron a una concentración y un pañuelazo para este sábado a las 18, en rechazo a la presencia del mandatario nacional en la capital provincial.

La convocatoria fue impulsada por la concejal de Neuquén y referente de Pan y Rosas, Julieta Katcoff, quien cuestionó el viaje presidencial y apuntó contra la institución religiosa vinculada a la familia de la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

En su pronunciamiento, Katcoff cuestionó las dimensiones de la obra y sostuvo que su construcción se aceleró durante la gestión de Milei. También apuntó contra el colegio AMEN, perteneciente a la familia Márquez, por los subsidios estatales que recibe para el pago de salarios docentes.

Otros detalles del nuevo templo evangálico

El nuevo edificio está ubicado en calle J. J. Lastra 3100, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), y contempla un auditorio con capacidad para 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas 2.500 plazas.

El diseño del edificio propone una disposición en hemiciclo para acercar a los asistentes al escenario. A diferencia de otros templos, el interior no tendrá imágenes, retratos de pastores ni ornamentaciones doradas.

La obra se levantó sobre un predio de 8.000 metros cuadrados que la iglesia adquirió en 2009. La piedra fundamental se colocó en 2012 y, desde entonces, se construyeron unos 6.600 metros cuadrados, incluidos los 2.500 destinados al auditorio.

Uno de los aspectos más destacados es su estructura: una doble viga metálica de 55 metros de largo y cinco metros de alto sostiene la cubierta curva del edificio.

La agenda de la visita del Presidente a Neuquén

De acuerdo a lo informado oficialmente por la Presidencia, el presidente Javier Milei llegará alrededor de las 19 al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén capital.

  • 17:30 h — El Presidente Javier Milei viaja hacia la provincia del Neuquén.
  • 19:10 h— Arribo al Aeropuerto Internacional de Neuquén. Es recibido por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.
  • 19:20 h— Arribo al nuevo auditorio Jesús es Rey, donde es recibido por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo.
  • 19:30 h— El Presidente Javier Milei participa de la inauguración del nuevo auditorio Jesús es Rey y brinda unas palabras. Al finalizar, los pastores y las autoridades de ACIERA y COMFEBA realizan una oración y bendición al mandatario y a las autoridades presentes.
  • 20:45 h — Partida del vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La historia de la Iglesia Jesús es Rey

Según el pastor Máquez, se trata de la primera iglesia evangélica que tuvo la ciudad de Neuquén. Tiene más de un siglo de presencia y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada.

Los primeros creyentes llegaron desde Rosario y Buenos Aires y empezaron a reunirse en casas en la vieja ciudad de Neuquén. En los primeros años hubo un misionero estadounidense. Después llegó Jorge Bowdler, a quien Márquez señala como el primer pastor de la etapa organizada. Le siguieron Juan Pluis y Roberto Romanelli.

Pluis es el pastor que cruzó el río Neuquén en balsa, con un auto cargado de biblias, cuando todavía no existía el puente. Se instaló en San Martín al 400, empezó a predicar bajo un árbol y hoy da nombre a una calle del oeste neuquino.

En 1967 llegó Lorenzo Nicolás Klink. Alquiló un salón en Rioja 36 y compró el terreno de calle Roca al 400, donde funcionó durante décadas la sede histórica, en Roca 445. Desde ahí impulsó misiones en Centenario, Plottier, Chos Malal, Cutral Co, Senillosa y Zapala.

Márquez llegó desde un primer pastorado en Avellaneda, en Buenos Aires, hace más de tres décadas. Hoy la iglesia tiene filiales en las calles Belgrano y Winter de la capital, en Centenario, en San Martín de los Andes y hasta en África. Cada una se organiza de manera local. "Somos bautistas, pero la organización es local, no depende de otro lugar", explica. Solo en la sede central, cuenta, se reúnen cerca de 2.000 personas cada domingo.

Cómo se financió el nuevo templo evangélico

Desde la Avenida Mosconi se ve como una nave de hormigón y metal con techo curvo, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén. Durante meses circularon fotos tomadas desde el aire, comentarios en redes y sospechas sobre el dinero, sobre cómo se financió una obra del templo evangélico que tardó 15 años en concretarse y que en secreto (y no tanto) conocen todos los políticos de Neuquén.

"Este es el terreno que no podíamos comprar y este es el templo que no podíamos edificar. Pero las cosas se dan por obra de Dios", resumió Hugo Márquez, de 73 años, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

Sobre el tema del financiamiento, no esquiva hablar del diezmo y las ofrendas que dice, son los pilares de cómo se juntó el dinero en 15 años. Habla de empresas en una primera parte de la obra, después de colaboraciones y hasta de voluntariado. "No todos ofrendan, es más, la mayoría no lo hace, son más los que no ofrendan, pero si te referís a si recibimos dólares de afuera, no, nada de eso", dice, en relación a la colaboración que hacen los fieles para la construcción de una iglesia.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel