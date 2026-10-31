Javier Milei en Neuquén EN VIVO: el Presidente participará de la inauguración del nuevo templo evangélico

La historia de la Iglesia Jesús es Rey

Según el pastor Máquez, se trata de la primera iglesia evangélica que tuvo la ciudad de Neuquén. Tiene más de un siglo de presencia y el año próximo cumplirá 90 años como congregación organizada.

Los primeros creyentes llegaron desde Rosario y Buenos Aires y empezaron a reunirse en casas en la vieja ciudad de Neuquén. En los primeros años hubo un misionero estadounidense. Después llegó Jorge Bowdler, a quien Márquez señala como el primer pastor de la etapa organizada. Le siguieron Juan Pluis y Roberto Romanelli.

Pluis es el pastor que cruzó el río Neuquén en balsa, con un auto cargado de biblias, cuando todavía no existía el puente. Se instaló en San Martín al 400, empezó a predicar bajo un árbol y hoy da nombre a una calle del oeste neuquino.

Agustín Martínez

En 1967 llegó Lorenzo Nicolás Klink. Alquiló un salón en Rioja 36 y compró el terreno de calle Roca al 400, donde funcionó durante décadas la sede histórica, en Roca 445. Desde ahí impulsó misiones en Centenario, Plottier, Chos Malal, Cutral Co, Senillosa y Zapala.

Márquez llegó desde un primer pastorado en Avellaneda, en Buenos Aires, hace más de tres décadas. Hoy la iglesia tiene filiales en las calles Belgrano y Winter de la capital, en Centenario, en San Martín de los Andes y hasta en África. Cada una se organiza de manera local. "Somos bautistas, pero la organización es local, no depende de otro lugar", explica. Solo en la sede central, cuenta, se reúnen cerca de 2.000 personas cada domingo.