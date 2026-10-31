Javier Milei en Neuquén EN VIVO: el Presidente participará de la inauguración del nuevo templo evangélico

El presidente Javier Milei participa este sábado de la inauguración del nuevo templo de la iglesia evangélica Jesús es Rey, relacionada con la familia de la senadora libertaria Nadia Márquez.
"Pañuelazo" en Neuquén contra la visita de Javier Milei
Organizaciones de mujeres, de la diversidad, sindicales y políticas convocaron a una concentración y un pañuelazo para este sábado a las 18, en rechazo a la presencia del mandatario nacional en la capital provincial.
La convocatoria fue impulsada por la concejal de Neuquén y referente de Pan y Rosas, Julieta Katcoff, quien cuestionó el viaje presidencial y apuntó contra la institución religiosa vinculada a la familia de la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.
En su pronunciamiento, Katcoff cuestionó las dimensiones de la obra y sostuvo que su construcción se aceleró durante la gestión de Milei. También apuntó contra el colegio AMEN, perteneciente a la familia Márquez, por los subsidios estatales que recibe para el pago de salarios docentes.
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