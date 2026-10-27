Milei pidió la "hoguera" para los periodistas y el Gobierno salió a justificarlo: "Fue una metáfora"

El fuerte ataque del Presidente contra la prensa generó un enorme revuelo. Desde el Ejecutivo restaron dramatismo y aseguraron que se malinterpretaron sus palabras.

Javier Milei desató una nueva polémica al afirmar que los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA "se tienen que quemar en la hoguera". Lo dijo el pasado viernes 23 de octubre en la cena de la Fundación Faro , celebrada en el Yacht Club de Puerto Madero ante miembros de su gabinete, empresarios e invitados del think tank libertario —algunos de los cuales habrían pagado hasta 300.000 dólares por asistir—, aprovechando la plataforma del evento para celebrar el fallo que lo desvinculó de la investigación sobre la criptomoneda.

La frase fue precedida por otra de similar tono: "Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad; tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos". Luego agregó: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

En el mismo discurso, acusó a los medios de haber montado "una conspiración destituyente" y afirmó que "intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron".

Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier salió a defender las expresiones de Milei durante su conferencia de prensa en Casa Rosada. Sostuvo que las palabras del Presidente "fueron una metáfora" y no deben tomarse en sentido literal. Atribuyó el tono del discurso al enojo acumulado por lo que describió como "más de un año de operaciones y mentiras" contra el mandatario.

Ravier también aseguró que el Gobierno "respeta la libertad de expresión", distingue entre el periodismo y el "pseudoperiodismo" y nunca tomó represalias contra comunicadores. Como contrapunto, mencionó auditorías de la AFIP a medios durante los gobiernos kirchneristas. El vocero criticó además a los medios que, según él, "interpretaron literalmente" las palabras del Presidente.

Los periodistas nombrados por el Presidente fueron Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Natalia Volosin, Paulino Rodrigues y Luis Novaresio, a quienes calificó de "ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". También acusó al Grupo La Nación de intentar extorsionar al Gobierno y evadir impuestos. Todos los mencionados habían participado en la cobertura de la investigación sobre $LIBRA.

El repudio de FOPEA

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado de repudio en el que calificó las expresiones de Milei como una "escalada de violencia sin precedentes" y advirtió sobre el peligro de las "imágenes punitivas como la inquisición o el fuego público". La entidad, presidida por Paula Moreno Román, sostuvo que el periodismo "puede y debe ser cuestionado, discutido y analizado, pero nunca desde la descalificación personal" y recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger a los comunicadores.

FOPEA también aclaró que el sobreseimiento de Milei en la causa $LIBRA "no anula el interés público sobre la conducta de los funcionarios" y pidió al Presidente y a la dirigencia política actuar "con mesura y respeto" en su vínculo con la prensa.

FOPEA llevó ante la ONU la escalada de agresiones contra el periodismo en Argentina.



Presentamos una denuncia ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en la que advertimos sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. pic.twitter.com/27dpd8S96Y — FOPEA (@FOPEA) October 26, 2026

No es la primera vez que Milei apunta contra periodistas de manera pública. El episodio se suma a una serie de ataques directos a comunicadores e instituciones de medios que se han intensificado desde el inicio de su gestión y que han generado alertas en organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa.