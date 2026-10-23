Caso $LIBRA: la Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y sobreseyó a los once imputados en la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda.

Los hermanos Milei fueron sobreseidos en la causa $LIBRA por presunta estafa.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes a última hora el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei , en la causa $LIBRA . La investigación buscaba determinar si existió una presunta estafa detrás del lanzamiento de la criptomoneda, cuyo valor se desplomó pocas horas después de su difusión en febrero de 2025.

La resolución judicial hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los once implicados en el expediente. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas.

Además del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia , la decisión alcanzó a otros nueve involucrados en la investigación, entre ellos empresarios, intermediarios vinculados al mundo de las criptomonedas y familiares de uno de los investigados.

Entre los sobreseídos se encuentran Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como criptolobbistas, y Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Hayden Davis recuperará el acceso a los fondos vinculados a $LIBRA.

También fueron beneficiados por la resolución el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y el ciudadano singapurense Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh.

La lista se completa con Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Mellino y María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, familiares de Mauricio Novelli.

La investigación por el lanzamiento de la criptomoneda

La causa $LIBRA se inició a partir de las denuncias vinculadas con la promoción y el posterior desplome del criptoactivo en febrero de 2025. El episodio generó cuestionamientos sobre la participación de Milei en la difusión del proyecto y sobre las posibles responsabilidades de quienes estuvieron detrás de su lanzamiento.

Con el sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi, los once investigados quedaron desvinculados de la causa en los términos de la resolución judicial. La decisión se apoyó en el criterio de que los hechos denunciados no constituían los delitos examinados en el expediente.