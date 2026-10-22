Buscan voluntarios para pasar el verano en Portugal con alojamiento gratis y dinero: se puede ir con un amigo

La propuesta se desarrolla junto al mar, incluye el uso de tablas de surf y permite postularse de manera individual o acompañado.

Retreat Oasis Portugal ofrece alojamiento gratuito y una ayuda mensual para quienes se sumen a su equipo en el verano de 2027 (Foto: Retreat Oasis Portugal)

Pasar el verano europeo a pasos del Atlántico, con alojamiento cubierto y dinero para gastos personales, puede ser una gran posibilidad. En las últimas horas se conoció que se buscan voluntarios para vivir en Portugal durante el verano de 2027 con alojamiento gratis.

La búsqueda corresponde a julio y agosto de 2027 , con una estadía mínima de un mes. La organización valora que los interesados puedan acompañar al equipo en buena parte de la temporada.

Se trata de Retreat Oasis Portugal, que abrió una convocatoria para sumar voluntarios a su equipo en 2027. El establecimiento está en Colares, en la región de Sintra, cerca de Praia Grande.

La zona reúne playas que se pueden alcanzar a pie y un entorno ligado al surf, a unos 35 minutos en auto de Lisboa.

Qué requisitos deben cumplir los voluntarios

La experiencia se desarrolla en un complejo familiar que recibe a padres e hijos en estadías de una semana. Los huéspedes pueden participar de actividades opcionales como yoga, caminatas, meditación y talleres, además de propuestas recreativas para los chicos.

El voluntariado se desarrolla en Colares, cerca de Praia Grande y con tres playas a las que se puede llegar a pie (Foto: Retreat Oasis Portugal)

No se exige experiencia profesional previa, aunque sí autonomía, responsabilidad y predisposición para trabajar con familias.

El manejo del inglés es necesario y saber alemán representa una ventaja, ya que muchos huéspedes hablan ese idioma.

Es posible postularse de manera individual o junto con un amigo. El establecimiento considera ideal que dos personas viajen juntas, pero aclara que acepta candidaturas de quienes planean sumarse por su cuenta.

Alojamiento, surf y tareas cotidianas

Los seleccionados tendrán hospedaje gratuito en el propio complejo o según la disponibilidad, en un departamento situado a unos cinco minutos. Esta segunda opción cuenta con vista al mar, pileta y jacuzzi.

La propuesta incluye una ayuda mensual para gastos personales y el uso gratuito de tablas de surf. La organización menciona tiempo libre para practicar esa actividad o recorrer los alrededores, aunque no publica una cantidad de horas semanales de colaboración.

Las tareas abarcan la recepción y orientación de huéspedes, la preparación de canastas de desayuno y la asistencia en cenas de bienvenida y noches de pizza. Se trata de acompañar el funcionamiento cotidiano del lugar, con funciones variadas.

El uso gratuito de tablas de surf forma parte de los beneficios, junto con tiempo libre para recorrer la costa (Foto: Retreat Oasis Portugal)

Otra parte del trabajo será ayudar con chicos de entre 3 y 6 años en la playa, generar contenido para redes sociales y colaborar con la limpieza ligera y el orden. El predio cuenta con un jardín con juegos infantiles y espacios para actividades al aire libre.

Cómo enviar la postulación

La inscripción se realiza en la página oficial de Retreat Oasis Portugal, dentro de la sección dedicada al voluntariado. Al pie del anuncio aparece el formulario para integrar el equipo del verano de 2027.

Allí se solicita nombre, correo electrónico, fechas disponibles, una presentación personal y los motivos para participar. Hay que indicar si la candidatura es individual o junto con un amigo, detallar los idiomas y mencionar posibles experiencias con chicos, turismo, yoga o surf; el teléfono es opcional.

El aviso no precisa el monto mensual ni detalla si las comidas están incluidas entre los beneficios. Esas condiciones, junto con la distribución de horarios y la alternativa de alojamiento asignada, deben consultarse con el establecimiento antes de organizar el viaje.