Qué pasará con el tratamiento del Papa León XIV y su visita a la Argentina: la confirmación del parte médico

El Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno. Qué dice el nuevo informe médico.

El Pontífice de 71 años recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma.

Este miércoles por la tarde se conoció un nuevo parte médico del Papa León XIV, a pocos días de haber sido operado por un cáncer del pulmón.

El Vaticano detalló que el resultado de los análisis realizados sobre el tejido extirpado confirmaron que se trataba de un tumor maligno y que “la enfermedad estaba localizada”.

En el nuevo parte médico se confirmó que el Papa no necesitará tratamiento oncológico. Ante esa situación, crece la expectativa por su viaje a la Argentina en noviembre.

“En el día de hoy se conocieron los resultados definitivos de los estudios histológicos y de los análisis de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, informaron fuentes oficiales.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada.

Un comunicado fue difundido este miércoles 21 de octubre por la noche por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que lo operó el martes 13 en el Policlínico Gemelli.

Allí se informa que "Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional".

Exámenes histológicos del #PapaLeónXIV: no es necesario ningún tratamiento adicional - Vatican Newshttps://t.co/IugVCXhc2Q — Vatican News (@vaticannews_es) October 21, 2026

Cabe recordar que el Pontífice de 71 años fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. Y el sábado recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar.

El domingo, para sorpresa de todos, el Papa presidió el rezo del ángelus y fue ovacionado por los miles de fieles que se reunieron para escucharlo. Se calculó una convocatoria de 15.000 personas y el papa destacó los buenos deseos que recibió para que su salud evolucione favorablemente.

“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó durante su discurso. Desde entonces, continúa su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y retomó sus actividades de manera gradual.