El papa León XIV dio su primer Ángelus tras la operación y anticipó cómo seguirá su recuperación

El pontífice volvió a mostrarse ante los fieles desde el Vaticano tras recibir el alta médica y agradeció las muestras de apoyo durante su recuperación.

El papa León XIV reapareció públicamente desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, después de recibir el alta por la cirugía a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.

El papa León XIV encabezó su primer Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano tras recibir el alta médica por la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Su aparición fue recibida con una ovación por los miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro.

“Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, dijo. Sin embargo, no se refirió a su visita a Sudamérica, que incluye la Argentina , en el período del 8 al 11 de noviembre.

Horas antes, el cirujano que operó al sumo pontífice, Stefano Margaritora, había aclarado que no hay motivos clínicos que impidan el viaje.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, señaló Margaritora a medios del Vaticano.

El cirujano explicó que “la reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente, en términos generales, su estado es bueno”, que la recuperación física completa después de una operación de este tipo suele llevar unas dos semanas, y destacó: “Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días”, cerca de fin de mes.

El mensaje del papa León XIV en su primer Ángelus luego de la operación

El papa León XIV agradeció los buenos deseos de los fieles para que se recupere de su operación de cáncer de pulmón y dijo que retomará “gradualmente” sus actividades: “Me gustaría agradecerle a toda la gente que rezó por mí estos días. Ahora retomaré gradualmente mis actividades”.

León XIV dijo que “sintió el apoyo” de los fieles que rezaron por su recuperación y expresó su “particular reconocimiento para los médicos, enfermeros, todo el personal del Hospital Gemelli”, en el que se sometió a la operación. Dijo que la experiencia le sirvió para “probar la cercanía de quienes atraviesan una enfermedad” y que “superada esta fase delicada” retomará de manera gradual su agenda, “con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

Se mantienen los preparativos para el viaje del papa León XIV a Sudamérica

El Vaticano confirmó que continúan los preparativos para la gira del papa León XIV por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú, en lo que sería uno de los primeros viajes internacionales del pontífice tras su intervención quirúrgica.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada al país.

Desde la Santa Sede señalaron que, por el momento, el cronograma previsto se mantiene sin modificaciones. Un vocero del Vaticano aseguró que “los preparativos siguen”, en medio de las dudas que surgieron sobre la posibilidad de postergar el recorrido para priorizar la recuperación del jefe de la Iglesia Católica.

Las versiones sobre un eventual cambio de fechas aparecieron luego de la operación a la que fue sometido León XIV, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Si bien el Papa recibió el alta médica y volvió a presentarse ante los fieles durante el Ángelus, su evolución continúa siendo un factor relevante para evaluar cómo retomará sus compromisos oficiales.