El cirujano que operó al papa León XIV se refirió a la posibilidad de concretar la gira por Argentina

El médico Stefano Margaritora se refirió al posible viaje del pontífice viaje a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. León XIV recibió el alta este sábado.

El papa León XIV podría realizar su próxima gira por América Latina pese a la reciente operación por un adenocarcinoma pulmonar. El cirujano que lo intervino, Stefano Margaritora, aseguró este sábado que no existen razones médicas que impidan el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre , con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", sostuvo el especialista en declaraciones a Vatican News, luego de que el pontífice recibiera el alta del Hospital Gemelli de Roma , donde permaneció internado durante cuatro días tras la intervención realizada el martes 13 de octubre.

Según explicó Margaritora, los estudios realizados antes de la salida del hospital arrojaron resultados favorables. Los análisis de sangre eran normales, la función cardíaca se encontraba en orden y el pulmón evolucionaba dentro de los tiempos habituales para una cirugía de estas características. Además, destacó que el estado general del Papa era bueno.

Cuánto tiempo necesita para recuperarse

El cirujano estimó que una recuperación física completa después de una intervención de este tipo suele demandar alrededor de dos semanas. "Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa", indicó.

En el caso de León XIV, el médico calculó que podría estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más, antes del comienzo de la gira latinoamericana. La evaluación contempla también los desplazamientos en avión que deberá afrontar durante el recorrido.

La confirmación sobre su evolución médica se conoció después de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, señalara que la realización del viaje dependería de cómo evolucionara el pontífice y de las recomendaciones de los profesionales que lo atienden.

"Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar", había expresado el cardenal. Además, había definido el recorrido como "un viaje largo y exigente".

León XIV abandonó el Hospital Gemelli a primera hora de la tarde de este sábado y regresó a la Santa Sede. Para este domingo está previsto que rece el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Cómo descubrieron el tumor pulmonar

Durante la entrevista, Margaritora también explicó que el tumor fue detectado de manera fortuita durante unos estudios de rutina del abdomen. El hallazgo no se produjo a partir de síntomas respiratorios ni como resultado de un control específico de los pulmones.

"El descubrimiento del tumor maligno de pulmón fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha", detalló el cirujano.

La lesión se encontraba en una zona que pudo observarse en esas imágenes debido a la forma y la posición del diafragma, que el especialista comparó con un paracaídas. Según precisó, si el tumor hubiera estado ubicado un poco más arriba, probablemente no habría sido advertido durante esos estudios.

El médico remarcó que los tumores pulmonares pueden no presentar señales durante sus primeras etapas, lo que dificulta su detección. En ese sentido, destacó que el pontífice no había manifestado molestias vinculadas con el aparato respiratorio antes del diagnóstico.

"El Santo Padre no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente", afirmó Margaritora.

Por el momento, la evaluación del cirujano es favorable respecto de la posibilidad de que León XIV cumpla con su agenda internacional. La evolución durante los próximos días y el seguimiento médico serán determinantes para confirmar su participación en la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú.