El papa León XIV recibió el alta tras ser operado por un cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

El pontífice, de 71 años, evolucionó favorablemente tras la intervención para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar. Luego de una evolución favorable y de completar las primeras etapas de recuperación, el pontífice regresará al Vaticano y tiene previsto realizar su primera aparición pública este domingo.

La decisión de autorizar el alta se tomó después de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y un examen de su estado clínico general.

“Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano”, informó el sitio oficial de la Santa Sede, Vatican News.

Cómo evoluciona la salud del papa León XIV

León XIV, de 71 años, fue sometido el martes a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido.

Tras la intervención, el Santo Padre mostró una evolución favorable. Durante su recuperación, retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria, como parte del proceso posterior a la operación.

Además, el pontífice mantuvo algunas actividades de trabajo y celebró una misa en una sala del hospital, mientras continuaba bajo seguimiento médico.

Qué se sabe sobre los próximos pasos del tratamiento

Aunque recibió el alta hospitalaria, León XIV deberá completar los estudios médicos complementarios para determinar las características del tumor extirpado y establecer si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Los resultados de esos análisis serán importantes para definir los próximos pasos de su atención médica. Por el momento, la información difundida por la Santa Sede señala que el pontífice presentó una evolución favorable y que los profesionales autorizaron su salida del centro de salud.

Cuándo volverá a aparecer en público

Después de abandonar el Policlínico Gemelli, el Papa regresará al Vaticano, donde continuará con su recuperación.

Según informó la oficina de prensa oficial, León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio, en sus aposentos papales.

La aparición marcará su primer contacto público después de la intervención quirúrgica y permitirá seguir de cerca su regreso a las actividades habituales, en el marco de las indicaciones médicas posteriores a la operación.