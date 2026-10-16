Difundieron la primera foto del Papa León XIV tras la operación de cáncer de pulmón

El Vaticano dio a conocer detalles sobre su estado de salud a tres días de haberse sometido a una cirugía donde le extirparon un tumor canceroso.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada.

El Vaticano publicó este viernes la primera foto del Papa León XIV tras haber sido operado de cáncer de pulmón. Y confirmaron que celebró la Santa Misa.

El sumo pontífice volvió a someterse a análisis de sangre y a una radiografía de tórax tras haber sido operado de un cáncer en el pulmón.

De acuerdo a lo informado por el Vaticano, las pruebas médicas del Papa León XIV muestran una “mejora constante” de su estado de salud a tan solo tres días de haberse sometido a una cirugía donde le extirparon un tumor canceroso del pulmón .

"A las 12:00 horas de hoy, 16 de octubre, el Papa León XIV ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli", indicaron al compartir la primera imagen tras la cirugía.

A las 12:00 horas de hoy, 16 de octubre, el Papa León XIV ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del Policlínico Gemelli. https://t.co/onIUUVFT2u — Vatican News (@vaticannews_es) October 16, 2026

Asimismo, el Vaticano informó que el Papa sigue con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”.

Y difundió dos imágenes en las que se ve al papa de pie oficiando la misa, vestido con casulla verde y sotana blanca. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

El Papa León XIV ofició una misa en el hospital y en plena recuperación

De acuerdo a lo informado por el Vaticano, León XIV celebró una misa en una capilla de la décima planta del Policlínico Gemelli a la que asistieron el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio.

También estuvieron presentes miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En la misa, el Papa agradeció a todo el personal por “el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él”.

Por el momento el Papa no ha recibido nuevas visitas, solo el jueves estuvo presente el número tres de la Santa Sede, Paolo Rudelli. Y no se ha aclarado tampoco si León XIV finalmente viajará a América Latina en noviembre.

¿Qué pasará con la visita del Papa León XIV a la Argentina?

La visita del Papa León XIV a la Argentina quedó envuelta en un manto de incertidumbre luego de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pusiera en duda la realización del viaje previsto para noviembre.

“Dependerá de cómo van las cosas”, afirmó Parolin este jueves, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Papa concrete su visita al país. Las declaraciones fueron realizadas al margen de un evento en la embajada de Irak en el Vaticano y publicadas por el diario italiano Corriere della Sera.

El funcionario vaticano reconoció que sigue “preocupado” por la salud del pontífice y sostuvo que, si la situación lo requiere, León XIV podría reorganizar sus compromisos. Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre la gira por América Latina y la prioridad está puesta en su recuperación.

Sobre el viaje a la Argentina, Parolin aclaró que la decisión inicial, cuando el Papa fue internado, era mantener la gira según lo previsto. Sin embargo, dejó en claro que su concreción dependerá de la evolución clínica y de la capacidad del pontífice para afrontar un recorrido de larga distancia.

“El Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina”, afirmó.

La visita a la Argentina está programada del 8 al 11 de noviembre. El itinerario contempla también una escala en Uruguay el 6 de noviembre y el cierre de la gira en Perú, donde León XIV permanecería hasta el día 16.