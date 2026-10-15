¿Se cae la visita del Papa León XIV a la Argentina? Cautela en el Vaticano por su recuperación

Pietro Parolin advirtió que el viaje de León XIV dependerá de su evolución médica tras la operación por un tumor maligno en el pulmón derecho. La gira sudamericana está prevista para noviembre.

El Vaticano puso en duda el viaje del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina quedó envuelta en un manto de incertidumbre luego de que el secretario de Estado del Vaticano , el cardenal Pietro Parolin, pusiera en duda la realización del viaje previsto para noviembre. A dos días de la operación a la que fue sometido el pontífice para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho, desde la Santa Sede mantienen la cautela y esperan conocer cómo evoluciona su recuperación.

“Dependerá de cómo van las cosas”, afirmó Parolin este jueves, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Papa concrete su visita al país. Las declaraciones fueron realizadas al margen de un evento en la embajada de Irak en el Vaticano y publicadas por el diario italiano Corriere della Sera.

El funcionario vaticano reconoció que sigue “preocupado” por la salud del pontífice y sostuvo que, si la situación lo requiere, León XIV podría reorganizar sus compromisos. Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre la gira por América Latina y la prioridad está puesta en su recuperación.

Qué dijo el Vaticano sobre la salud de León XIV

Este jueves, el Vaticano informó que el Papa pasó bien la noche, se levantó y desayunó, en el marco de su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras la intervención quirúrgica.

“Esta mañana, el Papa se sometió a revisiones rutinarias, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”, indicó el reporte oficial.

Pese a la evolución favorable, Parolin remarcó que todavía es prematuro anticipar cuándo podrá retomar plenamente sus actividades. “Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si es necesario reorganizará el pontificado. Van apenas dos días desde su internación. No podemos hacer previsiones”, señaló.

El secretario de Estado explicó que será necesario esperar el alta hospitalaria y las indicaciones del equipo médico antes de evaluar los próximos compromisos del pontífice. En ese sentido, sostuvo que León XIV ajustará su agenda si las circunstancias lo requieren.

La visita a la Argentina, pendiente de la evolución médica

Sobre el viaje a la Argentina, Parolin aclaró que la decisión inicial, cuando el Papa fue internado, era mantener la gira según lo previsto. Sin embargo, dejó en claro que su concreción dependerá de la evolución clínica y de la capacidad del pontífice para afrontar un recorrido de larga distancia.

“El Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina”, afirmó.

La visita a la Argentina está programada del 8 al 11 de noviembre. El itinerario contempla también una escala en Uruguay el 6 de noviembre y el cierre de la gira en Perú, donde León XIV permanecería hasta el día 16.

Por ahora, el Vaticano no confirmó cambios en las fechas previstas. La posibilidad de una reprogramación dependerá de los próximos controles médicos y de cómo avance la recuperación del Papa durante los días que permanezca internado.

“Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como habían previsto al comienzo, el viaje se hará. Si después hay novedades... eso no lo podemos prever”, concluyó Parolin.

El Angelus, otro posible indicio sobre su recuperación

Entre los próximos compromisos que podrían dar señales sobre la evolución del pontífice aparece el Angelus del domingo. Según Corriere della Sera, Parolin indicó que, si León XIV se encuentra mejor, podría encabezar la oración desde el Policlínico Gemelli.

La posibilidad contempla que el Papa se asome a una ventana del hospital, como ocurrió con otros pontífices durante sus internaciones. No obstante, la decisión también estará sujeta a su estado de salud.

Mientras tanto, la Santa Sede evita anticipar definiciones sobre la agenda de noviembre. La recuperación del pulmón operado y las recomendaciones médicas serán determinantes para establecer si León XIV podrá cumplir con la gira sudamericana, incluida su esperada visita a la Argentina.