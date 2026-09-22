El cambio que habrá en el fútbol argentino por la visita del Papa Leon XIV al país.

Semana de turbulencias y modificaciones en el fútbol argentino . Tras la reunión que el Comité Ejecutivo de la AFA realizó en el predio de Ezeiza con los dirigentes de los clubes hubo novedades importantes respecto a temas vinculados con el calendario del actual Torneo Clausura y su definición.

En primer lugar, se acordó no postergar la Fecha 11 que ya había sido programada, aunque no se descartan cambios de día y horarios en la grilla de partidos. El otro eje a definir será en torno a la organización del fixture de la última fecha de la etapa regular del campeonato, que coincidirá con la visita del Papa León XIV a la Argentina .

La fecha 11 tiene previsto comenzar el viernes 2 de octubre con dos partidos (Independiente-Instituto e Independiente Rivadavia-Gimnasia de La Plata) y culminar el miércoles 7/10 con el duelo en Junín entre Sarmiento y River Plate. En el medio, el sábado 3/10, la Selección Argentina jugará el segundo de sus amistosos FIFA ante Burkina Faso, en el estadio Monumental. Es decir que coincidirá con el grueso de los partidos del Clausura programados para ese día.

Por otro lado, aún resta definir el cronograma para las fechas 12, 13, 14, 15 y 16, las últimas del Torneo Clausura, que tiene establecido por reglamento que la fase regular terminará el domingo 8 de noviembre. Ese día coincide con la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, por lo que habrá que tener en cuenta el operativo policial y logístico por la presencia del Papa. Tampoco habría que descartar cambios en los partidos del viernes o sábado a raíz de la organización previa.

La visita del Papa que altera los planes de la Liga Profesional

El domingo está previsto que el Papa León XIV aterrice a las 16:30 en Buenos Aires y luego visite el Monumento a San Martín y a los Ejércitos de la Independencia antes de reunirse con el presidente, Javier Milei en la Casa Rosada. A partir de las 18:30 se estima que pronuncie un discurso en el Palacio Libertad. El lunes 9 realizará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, por lo que ese día también tendrá complicaciones para la organización de eventos masivos en la Ciudad.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la visita de León XIV requerirá “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”, con coordinación entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Según detalló, el esquema contempla tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. También funcionará un comando unificado durante 120 horas ininterrumpidas y las autoridades calculan un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

La fecha 16, la cual aún no está programada, tendrá ocho partidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que será todo un rompecabezas que la Liga Profesional tendrá que armar para una fecha final que podría definir clasificados a las copas, a los playoffs y descensos.