AFA anunció la creación de una nueva copa en el fútbol argentino: de qué se trata

Este trofeo será el octavo título a disputar en una temporada, con reglas totalmente diferentes al resto.

En una nueva reunión de comité ejecutivo de AFA , se proyecto la creación de un nuevo torneo que se jugará a partir de 2027, llamado Recopa de los campeones. El formato de disputa será un triangular entre el campeón de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Este es el octavo trofeo que entregará la asociación comandada por Chiqui Tapia : como competencias principales, están el Torneo Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina. También, desde la temporada anterior que se entrega una copa al primero de la tabla anual.

Como torneos complementarios hay otros cuatro ahora: el trofeo de campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura y Clausura , la Supercopa Argentina que se disputa entre el ganador del trofeo de campeones y la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional, a la que clasifican el primero de la Tabla Anual y el ganador del trofeo de campeones. A estos tres se le suma ahora la Recopa de los campeones.

El extraño formato que propuso la AFA para la Recopa de los campeones

Más allá de las dificultades para entender el proceso de clasificación a las diferentes copas del fútbol argentino, este nuevo torneo presentará un sistema diferente, jugándose en formato de triangular.

Además, tendrá reglas particulares: no habrá empate en los noventa minutos, por lo que si persiste la igualdad los encuentros se definirán por penales. Esto cambia el sistema de puntuación, ya que una victoria normal dará tres puntos, pero una por penales solo 2, mientras el perdedor se lleva uno.

En caso de igualdad de puntos, los primeros criterios de desempate son diferencia de goles y tantos a favor. De persistir, se llevará a cabo una tabla de Fair Play, en la que los tres equipos comenzarán con 30 puntos y se le irán descontando unidades por amonestaciones y expulsiones.

Por último, la sede de los tres partidos será a convenir por la AFA, y si un club repitió título, la clasificación le corresponderá al subcampeón de alguna de esas competencias.

Los detalles de la Recopa de Campeones, la nueva competencia del fútbol argentino en el 2027:



Se disputará un triangular entre el campeón de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Si el campeón de la Supercopa Argentina ya está clasificado… pic.twitter.com/wGeFGkq5S4 — JS (@juegosimple__) September 22, 2026

Los otros cambios en los torneos para 2027

Además de la creación de la Recopa de los campeones, hubo algunas novedades interesantes en la reunión de comité ejecutivo sobre la disputa de los torneos de 2027. En primer lugar, se continúa con la implementación de los alargues a partir de octavos de final de los playoffs.

A partir del Torneo Apertura 2027, las semifinales del torneo también serán en cancha neutral, con público de ambas parcialidades. Esto busca la federalización del campeonato, llevando encuentros decisivos a diferentes puntos del país. Aunque es una medida interesante, también le quita un poco de ventaja a los que logran salir en los primeros puestos en cada zona.

CAMBIO IMPORTANTE PARA LOS PLAYOFFS DE 2027



A partir de la próxima temporada, las semifinales se disputarán en estadio neutral, una modificación que apunta a que ambas parcialidades puedan estar presentes en la definición



La medida también busca federalizar las… pic.twitter.com/qcn8F0aPca — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2026

Por último, se analiza que el cierre del mercado de pases coincida con las ligas más predominantes de CONMEBOL, ya que son los países con los que más transferencias se hacen desde Argentina. Esto fue uno de los grandes problemas en el último tiempo, con la AFA intentando solucionarlo con interminables excepciones que nunca se terminaban de entender y sin un cierre claro.