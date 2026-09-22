¿Sigue o no? Se conocieron novedades sobre la continuidad de Scaloni en la Selección argentina

Mientras las miradas están puestas en el retiro de Messi, en paralelo la AFA negocia con Scaloni para llegar a un acuerdo de renovación. Las novedades.

Mientras los jugadores empiezan a aterrizar en territorio nacional para vestirse cona la camiseta que se convirtió en subcampeona del mundo en el Mundial 2026, en paralelo se aborda la situación del entrenador que fue múltiple campeón con el equipo. En las últimas horas, trascendieron fuertes noticias sobre cómo están las negociaciones entre las partes.

Según se supo, las partes se acercaron y podría haber un acuerdo para que continúe hasta el próximo mundial, en 2030. Desde las partes habría intención de continuar, aunque todavía no fue confirmado por parte del DT que en sus últimas apariciones públicas había puesto en duda su continuidad.

"Argentina envía nueva propuesta de acuerdo a largo plazo a Lionel Scaloni. La Federación ofrece nuevo contrato a largo plazo hasta la Copa América 2028 más opción para continuar hasta la Copa del Mundo 2030. Las negociaciones están en marcha, esperando la respuesta de Scaloni", dijo Fabrizio Romano en sus redes sociales.

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Alexis Mac Allister metió presión y habló sobre la continuidad de Scaloni: "Es muy importante"

Los jugadores de la Selección argentina comenzaron a llegar al aeropuerto de Ezeiza para afrontar los amistosos en programados. El eje principal es la despedida de Lionel Messi -la cual será emotiva-, pero también sobrevuela en el temario la renovación en el plantel y cuál será el futuro de Lionel Scaloni.

Más allá de las emotivas palabras sobre el '10' de jugadores como Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico entre otros, Alexis Mac Allister fue claro sobre su postura en torno a la continuidad del entrenador múltiple campeón con el seleccionado. Consultado por los medios en Ezeiza, fue contundente.

Qué dijo Mac Allister sobre el futuro de Scaloni

“Obviamente sabemos lo que está pasando. Para nosotros es una persona muy importante porque afuera del fútbol lo valoro mucho como persona. Siempre fue sincero y respetuoso y esas cosas las valoro. Ojalá que sea con él, no tengo dudas de que este grupo lo quiere y admira muchísimo”, comenzó diciendo.

En su relato, profundizó: “Es un proceso nuevo que hay que encarar con positividad y trabajar, todos sabemos la manera que le gusta trabajar y tenemos que hacerlo para hacer lo que todos queremos, ganar y que el pueblo argentino esté feliz”.

Las palabras de Mac Allister sobre Messi

“Las palabras son siempre las mismas, de agradecimiento. Disfrutamos a su lado y le agradecemos por todo lo que nos hizo ganar también. Seguramente será una jornada muy emotiva”, dijo y agregó: “Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán y tenemos que entender que ya no tendremos más al mejor jugador del mundo y que marcaba la diferencia. Hay que fortalecernos como equipo, que va a ser lo más importante“.

Luego contó cómo se enteró: "Yo me enteré en el comunicado. Fue una sorpresa. Si bien los años pasan y se veía que podía llegar a pasar, dejó muchísima sorpresa. Ahora es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él y desde ahí pensar en lo que se viene”.

En su cierre, contó: “Como compañero fue lo más grande, siempre destacamos su humildad, de ser quien era y aún así tener esa humildad para charlar de diferentes cosas. Esa parte la vamos a extrañar mucha y en todos los ámbitos lo queremos. Lo más importante es que ahora pueda disfrutar de su vida”.