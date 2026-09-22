Por qué la Fórmula 1 tendrá días y horarios distintos en el GP de Azerbaiyán: la final, el sábado

El Gran Premio que tendrá la participación de Franco Colapinto tendrá un cronograma particular para este fin de semana. Los motivos.
Este fin de semana Franco Colapinto volverá a ser protagonista de un nuevo Gran Premio en la Fórmula 1, categoría en la que brilla con un gran rendimiento demostrado en los últimos compromisos y en la que continuará en 2027 después de ser confirmado por Alpine. Pero para este fin de semana en el GP de Azerbaiyán habrá algo especial: el argentino será visto en días y horarios distintos a los habituales.
Por qué cambiaron los días y horarios para ver GP
El principal cambio tiene que ver con la final del Gran Premio. Es que a diferencia de los ya realizados, este tendrá su definición el sábado por la mañana a las 8.
Esta modificación tiene que ver con que el 27 de septiembre se celebra en dicho país el Día el Recuerdo, en conmemoración de quienes batallaron en la Guerra por la Patria. Por este motivo, habrá actividades encabezadas por el gobierno, por lo que pidieron que reacomoden el cronograma.
Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.
- Práctica 2: 9 - 10 horas.
Viernes 25 de septiembre
- Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.
- Clasificación: 9 - 10 horas.
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 8 horas.
Cómo es el circuito
¿Se corre en Argentina? La Fórmula 1 anunció el calendario para 2027 con cambios y nuevos circuitos
La Fórmula 1 ya camina por los últimos Gran Premio de la temporada y empieza a dar nuevas noticias sobre el calendario preparado para la temporada 2027, en la que estará presente Franco Colapinto luego de ser confirmado por Alpine. Este martes por la mañana dieron certezas de cuáles serán los circuitos que serán parte del campeonato.
Lo cierto es que la atención está puesta en Argentina, ante el deseo imperioso que hay para que desembarque en la máxima categoría como en los viejos tiempos. Luego de declaraciones importantes de figuras del automovilismo dedicadas a este tipo de eventos deportivos, ¿Argentina fue confirmada para la próxima temporada?
El calendario anunciado por la F1
La máxima categoría confirmó que la temporada 2027 tendrá 24 grandes premios en 22 país, con el regreso especial de Portugal (última vez en 2021) y Turquía y un cambio importante en las Sprint, las cuales tendrán mayor protagonismo: dejarán de ser seis y pasará a haber 10 (Bahréin, Australia, Japón, Mónaco, Abu Dhabi, Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar).
Esta incorporación de Sprint se debe en partes debido a que con este formato suele registrarse un público total de un 12% superior a lo habitual.
Cuándo empieza y termina el campeonato
El inicio del calendario será el 14 de marzo en el circuito de Bahréin, trazado que será utilizado casi un mes antes para realizar pruebas de pretemporada.
Por otro lado, el final del certamen de pilotos y constructores tiene fecha para el 5 de diciembre en Abu Dhabi.
Argentina, afuera del calendario
Tal como se preveía, Argentina no tiene lugar en el calendario para el próximo año debido a que aún se están haciendo las modificaciones y obras necesarias en el autódromo Juan y Oscar Gálvez para poder recibir la máxima categoría nuevamente.
El calendario completo
- Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *
- Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo
- Gran Premio de Australia — 11 de abril *
- Gran Premio de Japón — 18 de abril *
- Gran Premio de China — 25 de abril
- Gran Premio de Miami — 9 de mayo
- Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *
- Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *
- Gran Premio de Portugal — 20 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *
- Gran Premio de Austria — 11 de julio
- Gran Premio de Bélgica — 18 de julio
- Gran Premio de Hungría — 1 de agosto
- Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *
- Gran Premio de España, en Madrid — 12 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre
- Gran Premio de Turquía — 3 de octubre
- Gran Premio de Singapur — 10 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre
- Gran Premio de Ciudad de México — 31 de octubre
- Gran Premio de San Pablo — 7 de noviembre *
- Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre
- Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *
- Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *
*Tendrán Sprint
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