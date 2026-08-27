Franco Colapinto confirmado en Alpine para el calendario 2027

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 . El equipo Alpine confirmó este jueves al piloto argentino de 23 años como su segundo titular para la temporada 2027, por segunda vez consecutiva. "Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027", publicó el equipo de Enstone en sus redes sociales. El pilarense seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly .

El anuncio cerró semanas de incertidumbre y especulación. Aunque la continuidad estaba encaminada desde hace tiempo, algunos equipos del paddock habían comenzado a tantear la situación del argentino ante la demora en la confirmación oficial.

Ningún contacto llegó a formalizarse: Colapinto esperaba la confirmación de Alpine y el tema habría quedado cerrado hacia la segunda semana de agosto, con el anuncio preparado para el regreso de la actividad tras la pausa del verano boreal.

La llegada de Colapinto a Alpine se concretó a través de una cesión de cinco años de Williams y fue impulsada por el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, quien apostó por el argentino como un piloto de alto impacto con proyección a largo plazo.

Su renovación se apoya en un rendimiento sólido durante la temporada 2026: sumó puntos en seis de las primeras doce fechas y acumula 19 unidades, ubicándose 12° en el Campeonato de Pilotos. En clasificación, salvo por un incidente en Silverstone, nunca estuvo a más de tres décimas de Gasly. Casi no cometió errores relevantes en lo que va del año.

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Franco Colapinto en Alpine: su trayectoria y los números de la temporada 2026

Alpine también acompañó su crecimiento individual con resultados colectivos. En la primera parte del año, el equipo pegó un salto de calidad con su modelo A526 y llegó a ser el mejor del resto en seis fechas consecutivas. Sus dos mejores resultados en la historia llegaron en ese período: 7° en Miami y 6° en Canadá. El team francés ocupa la 6° posición en el Campeonato de Constructores con 63 puntos, a tres del quinto, Racing Bulls.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 con Williams en 2024, cuando reemplazó al estadounidense Logan Sargeant y se convirtió en el primer piloto argentino titular en la categoría en muchos años. Su recorrido en las categorías menores incluyó 11 victorias en la Fórmula 4 Española 2019, podios en Fórmula Renault, Fórmula 3 y Fórmula 2, y participaciones en las 24 Horas de Le Mans. A finales de 2025 se posicionó como el tercer piloto argentino con más vueltas en la historia de la F1, detrás de Carlos Reutemann (6.986) y Juan Manuel Fangio (3.022).

Con la confirmación de Alpine, Colapinto cierra su futuro inmediato en la categoría reina del automovilismo mundial y puede enfocarse en el tramo final de la temporada 2026, donde Alpine todavía tiene margen para mejorar su posición en el campeonato de constructores.