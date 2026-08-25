La FIA lanzó un fuerte comunicado por ataques a comisarios deportivos tras las sanciones a Colapinto

La organización lanzó un fuerte escrito en sus redes expresando que desúés del Gran Premio de los Países Bajos, "los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea". El fuerte mensaje.

Franco Colapinto fue sancionado en el Gran Premio de Países Bajos con un drive-through que lo sacó de carrera luego de infringir las reglas de bandera amarilla en medio del fuerte choque de Max Verstappen. Muchos creyeron que esta decisión careció de sentido común y fue aplicada meramente por lo escrito en las reglas del deporte, una situación que generó un fuerte debate en las redes sociales e incluso en el propio piloto que se mostró en desacuerdo con la decisión de la FIA.

Por esa sanción y la quita de tres puntos de Superlicencia, las redes sociales estallaron en contra de la organización y los comisarios deportivos que tomaron la decisión de aplicar la sanción. Lo cierto es que esa tensión escaló fuerte y este martes la organización lanzó un duro mensaje en sus redes sociales para calmar las aguas.

Es que a través de un posteo en X( ex Twitter), alegaron que "al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento". Cabe recordar que a su vez, también fue sancionado Arvin Lindblad con su RB por la misma situación.

Siguiendo con el comunicado, escribieron: "La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales".

En línea con lo dicho, explicaron: "En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos". A su vez, dijeron: "Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea".

El mensaje de un ejecutivo de un fuerte patrocinador de Colapinto contra la FIA

Una vez finalizada la prueba, Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, el principal patrocinador de Colapinto en la Fórmula 1, fue durísimo contra la categoría por lo que sucedió con Colapinto: "Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización", soltó.

La postura de Alpine

Según reveló el prestigioso medio Motorsports, la escudería Alpine le confió su postura ante lo sucedido: "Como equipo, trabajamos estrechamente con el organismo rector del deporte en las reglas que regulan las disputas en pista para garantizar carreras justas y emocionantes y, lo que es más importante, la seguridad. Confiamos plenamente en la FIA y en los comisarios a la hora de hacer cumplir estas reglas y aplicar sanciones deportivas durante una carrera en curso", dijo un portavoz al medio citado.

Luego, agregó: "Consideramos que las sanciones aplicadas por las infracciones de las banderas amarillas durante las primeras vueltas del Gran Premio de Países Bajos fueron ciertamente severas, pero reconocemos que se ajustaron al castigo establecido por la letra del reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente a todos los competidores. Es algo que podemos revisar y de lo que podemos aprender como equipo".