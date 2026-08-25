Insólito: Jorge Sampaoli agarró la pelota con la mano adentro de la cancha y le cobraron falta

Ocurrió en el empate entre Talleres de Córdoba y Rosario Central, en el estadio Mario Alberto Kempes. El video que se volvió viral rápidamente.

Talleres de Córdoba vive un presente complejo con resultados que no le sirven para revertir un mal momento . Jorge Sampaoli aún no ha logrado dar en la tecla para dar vuelta la situación sumando cuatro derrotas, una victoria y un empate en los seis partidos que dirigió hasta el momento en el equipo, tanto es así que se llegó a rumorear que le presentó la renuncia a la comisión directiva tras la derrota ante Gimnasia de Mendoza.

Este lunes se le escapó una chance clara de poder volver a la victoria debido a que estaba 2-0 arriba ante Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes, pero se le terminó escapando por un doblete de Ángel Di María para poner las cosas iguales y lllevarse un punto. En medio de los cuestionamientos por el rendimiento deportivo, Sampaoli quedó expuesto por una jugada insólita y viral.

El partido estaba igualado cuando ya se había consumido un minuto de los cinco adicionados para el cierre del encuentro, cuando la T intentaba ir a buscar imperiosamente la victoria con un tanto sobre la hora para volver a sumar de a tres, pero el tiempo corría y la oportunidad se esfumaba. El deseo de conseguir el resultado hizo que los protagonistas del elenco local se aceleren a un nivel especial.

Tanto es así que Sampaoli cometió un error que no le dejaron pasar. Es que en una búsqueda por la victoria, un defensor canalla rechazó el balón, mandándolo afuera al ras del campo de juego. Para salir jugando rápido, el DT tomó el balón y se la dio a su dirigido para que saque rápido e intente sorprender al rival. Sin embargo se olvidó de un detalle particular: la pelota no había salido, por lo que el árbitro decidió cobrar falta para el visitante y cortar todo tipo de avance prometedor en esa jugada.

INSÓLITO: LE COBRARON MANO A SAMPAOLI



Sobre el final del partido entre Central y Talleres, el árbitro sancionó mano del DT de la T



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Qué dijo Sampaoli tras el empate y en medio de un presente complejo

En la conferencia, Sampaoli explicó los motivos por los que suspendió la conferencia tras perder con Gimnasia de Mendoza: "Estaba con mucho dolor, porque este grupo de jugadores no mereció ese partido. Nosotros trabajamos mucho para jugar de la forma que el equipo jugó. Entonces comunicarme en ese momento me parecía irrespetuoso de cara a mis futbolistas".

A su vez, habló sobre los rumores que indicaban la presentación de su renuncia al club: "No, si no no estaría acá", negó.

" Tengo un largo recorrido en el fútbol y lo que vine a hacer acá es intentar trabajar todos los días para ayudar a este equipo. Por mi cabeza pasa ver cómo puedo hacer para mejorar la condición de un equipo que tiene una determinada característica", dijo sobre las posibilidades de revertir la situación dura del equipo.

- ¿Presentó la renuncia?

-No, si no no estaría acá



Jorge Sampaoli en conferencia de prensa tras el empate 2-2 entre Talleres y Rosario Central pic.twitter.com/AMN30xkBQV — Diario Olé (@DiarioOle) August 25, 2026

Luego, sumó: "Viví estas cosas muchas veces, inclusive aun ganando, y he tratado siempre de solucionarlo de la mejor manera. El paso del tiempo en el fútbol me ha enseñado que la rebeldía a mí me llevó a lugares impensados en mi carrera. Y sigo con ese matiz. Seguiré pensando de la misma forma, intentaré ayudar a estos chicos a que sean mejores, compitan mejor y se organicen mejor. Ese es mi deber".

"Pero sinceramente he encontrado un grupo de futbolistas muy jóvenes que creo yo que en el corto plazo van a ser seguramente mejores de lo que son hoy", agregó.

Sobre el duelo con Rosario Central

"Sabíamos que es un equipo que maneja muy bien la pelota, que tiene jugadores de un nivel muy alto. Hacemos el segundo gol en el segundo tiempo, tras una muy buena jugada. Yo creo que después del penal, el equipo se descontroló un poquito, vino el segundo gol de ellos y ahí se complicó un poco por lo que viene transcurriendo en partidos anteriores", dijo.

"VIVÍ ESTÁS COSAS MUCHAS VECES Y HE TRATADO SIEMPRE DE SOLUCIONARLO DE LA MEJOR MANERA". Luego del empate 2-2 ante Rosario Central y con Talleres último en la Zona A del #TorneoClausura, Jorge Sampaoli fue consultado por su continuidad y se mostró firme en el cargo. pic.twitter.com/vvqKhqnRaJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2026

Luego, agregó: "En esa etapa del partido sí que sufrimos el ataque de Central, pero después el equipo reaccionó en un momento y pudo haber hecho el tercer gol en el final. Fue un partido muy duro para nosotros, era un partido muy especial porque necesitábamos ganarlo, pero sabíamos que jugábamos con un gran equipo y que seguramente iba a ser difícil".

"La verdad que siento que tiene que ver exclusivamente con el juego, que es lo que nos está faltando. El control con del balón, tener la posibilidad de dominar los partidos. Estamos acelerando mucho cuando llegamos a campo rival, eso no nos permite dar mucho más pases en campo rival que lo que uno pretende", dijo y cerró: "La pospérdida tampoco se hace muy agresiva porque quedamos desconectados con la aceleración de jugadores que tienen características de ese tipo".