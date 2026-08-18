Sampaoli presentó su renuncia en Talleres

Luego de la derrota ante Gimnasia de Mendoza, el entrenador decidió dejar su cargo, aunque todavía resta una reunión con el club.

El entrenador Jorge Sampaoli presentó la renuncia como director técnico de Talleres de Córdoba después de cinco partidos en el Torneo Clausura en donde cosechó apenas un triunfo, que fue contra Platense en la tercera fecha. La derrota 3-1 ante Gimnasia de Mendoza fue el detonante para el DT.

Según informó DSPorts Radio, todavía resta una reunión con la dirigencia y con el presidente, Andrés Fassi , para resolver si desde el club aceptan su renuncia o si todavía creen que puede resolver la situación del equipo.

Talleres marcha último y atraviesa una situación preocupante: la caída ante Gimnasia se sumó al duro traspié sufrido en la fecha anterior frente a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes . Además, el equipo recibió 10 goles en sus últimos cinco partidos, una estadística que profundizó los cuestionamientos sobre el ciclo de Sampaoli.

HORAS CLAVES PARA EL FUTURO DE SAMPAOLI Tras la derrota ante Gimnasia de Mendoza, Jorge Sampaoli presentó la renuncia al cargo de entrenador de Talleres. La dirigencia, que se reunirá con él, definirá si la acepta o no. @fczyz en #CómoTeVa por DSPORTS Radio FM 103.1… pic.twitter.com/PWkEDGclv0

"El equipo no puede superar el ambiente. Hoy nos hicieron un gol y se terminó el partido. No es culpa de la gente, ya que el equipo no le muestra nada que la estimule", había declarado Sampaoli tras la goleada 0-3 ante Lanús.

La única victoria fue el 4-0 contra Platense, que cortó la racha de dos derrotas en el inicio del campeonato, frente a Newells y Vélez. En la tabla anual se encuentra en la 15º posición, fuera de la clasificación a las copas internacionales.

Faltaban poco menos de 10 minutos para el cierre del partido contra Gimnasia de Mendoza, cuando la transmisión oficial enfocó el rostro de Sampaoli, que en el banco de suplentes se mostraba superado por el presente del equipo. Lejos de ocultar su frustración, se mostró con un rostro sin respuesta a la situación.

Segundo penal de la noche para Gimnasia de Mendoza, ganando 3-0 ante Talleres, y esta es la expresión de SAMPAOLI, resignado en el banco...



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La llegada de Sampaoli había llamado la atención, ya que tras su fallido paso por la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, al técnico le costó volver a la estabilidad en un club, con varios ciclos con malos números en Europa y Sudamérica. Además, en varias ocasiones, las instituciones que lo echaron tuvieron que pagar resarcimientos económicos muy altos por cortar el contrato del oriundo de Casilda.

El posible reemplazante de Sampaoli en Talleres

Tras la derrota en Mendoza, el entrenador no habló con la prensa y subió directo al micro al salir del vestuario, en el que viajó junto a los dirigentes de regreso a Córdoba. Fassi deberá evaluar su continuidad en las próximas horas, mientras Talleres se prepara para recibir a Rosario Central en la próxima fecha.

En paralelo, la dirigencia comenzó a explorar el mercado de entrenadores, y según confirmaron desde el entorno de Gustavo Quinteros, hubo contactos en las últimas horas para conocer su situación.

#TALLERES SONDEÓ A GUSTAVO QUINTEROS



C3 informa que hubo contactos por el ex DT de #Independiente. El hijo de Quinteros ya tenía una relación fluida con Sebastián Fassi, que facilitó el sondeo.



De momento nada formal, mientras se trabaja en la salida de Sampaoli. pic.twitter.com/5bUSWfExFG — Emi Castellano (@caste_emi) August 18, 2026

El técnico quedó libre recientemente tras finalizar su ciclo en Independiente con malos resultados y una pésima relación con los dirigentes del club de Avellaneda. El vínculo entre Sebastián Quinteros, hijo y representante del entrenador, y Sebastián Fassi facilitó el primer acercamiento, y por ahora, se trata solamente de un sondeo y no existe una oferta formal.