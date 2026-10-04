Colapinto remontó, pero no llegó a los puntos en un Gran Premio de locos

El argentino avanzó desde el fondo en Sepang, mientras Verstappen logró su primer triunfo del año y Russell abandonó sobre el cierre.

El GP de Baréin dejó una de las carreras más caóticas de la temporada en Sepang . Franco Colapinto largó desde la última fila por las penalizaciones que arrastraba, estuvo durante buena parte de la prueba en el fondo y terminó protagonizando una recuperación que lo acercó a la zona de puntos, aunque no le alcanzó para meterse entre los diez primeros. La victoria quedó en manos de Max Verstappen , que consiguió su primer triunfo del año .

La jornada había comenzado mucho antes de que se apagara el semáforo. La largada estaba prevista para las 4 de la madrugada de Argentina , pero una fuerte tormenta obligó a retrasar el procedimiento. A las 4.42 comenzaron las vueltas de formación, aunque rápidamente aparecieron nuevos problemas: Lewis Hamilton perdió potencia y otros monoplazas, entre ellos el de Verstappen, sufrieron inconvenientes eléctricos producto de las condiciones de la pista.

La dirección de carrera volvió a detener todo con bandera roja y el inicio terminó postergándose hasta las 5.45 . Más de una hora y media después del horario original, finalmente comenzó la competencia.

En la largada, Kimi Antonelli y George Russell sorprendieron a Verstappen y colocaron a los Mercedes al frente. Colapinto, mientras tanto, permaneció 21° y lejos del resto durante las primeras vueltas, acompañado en el fondo por Pierre Gasly.

El caos continuó. Valtteri Bottas abandonó y provocó la salida del safety car, circunstancia que permitió a la mayoría cambiar a neumáticos para piso seco. En la vuelta 13, con la pista en mejores condiciones, Verstappen superó a Antonelli y recuperó el liderazgo.

Colapinto encontró una oportunidad sobre el final

El argentino comenzó a avanzar por las detenciones de sus rivales. Primero ganó lugares con las paradas de Gabriel Bortoleto y Alexander Albon y luego quedó 17° cuando Oliver Bearman ingresó a boxes. Sin embargo, su propia detención lo devolvió al fondo y pareció terminar definitivamente con cualquier aspiración de acercarse a los diez primeros.

La carrera volvió a cambiar en las últimas vueltas. Un virtual safety car primero y luego un safety car real compactaron nuevamente el pelotón. A falta de cuatro giros se produjo el relanzamiento y Colapinto apareció 14°, con una última oportunidad.

Poco después superó a Bearman y escaló al 13° lugar. La recuperación, después de haber estado último durante gran parte de la prueba, no fue suficiente para alcanzar la zona de puntos, pero le permitió cerrar una actuación mucho más competitiva de lo que había mostrado en el inicio.

Adelante, Verstappen no dejó escapar su oportunidad. Después de recuperar la punta, construyó una ventaja de alrededor de diez segundos sobre Antonelli y terminó consiguiendo su primera victoria de la temporada.

La contracara fue Russell. El británico sufrió problemas en su Mercedes y abandonó cerca del final, un DNF especialmente costoso en la pelea por el campeonato. El golpe fue todavía mayor porque su compañero Antonelli había logrado instalarse en la segunda posición durante buena parte del tramo decisivo.

Entre lluvia, fallas eléctricas, banderas rojas, safety cars, abandonos y relanzamientos, Sepang entregó una carrera imprevisible. Colapinto estuvo cerca de sacar provecho del caos, Verstappen volvió a ganar y Russell dejó unidades importantes en una jornada que puede pesar en la lucha por el título.