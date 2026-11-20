El piloto de Alpine tuvo acción en tierras estadounidense y se prepara para volver a girar este viernes. Los horarios de las pruebas.

Franco Colapinto ya tuvo acción en el Gran Premio de Las Vegas , con una primera práctica libre donde la actividad fue escasa por la fuerte presencia de la lluvia en pista, y una segunda prueba, que inició a la 1 de la mañana (huso argentino), donde al menos pudo girar algunas vueltas. No fue un mal resultado para el piloto de Alpine que recorrió en el mundo con una salvada viral, digna de un piloto de la máxima categoría del automovilismo.

En una pista donde las condiciones fueron complejas debido a la fuerte lluvia que se hizo presente, el piloto logró meterse en el noveno lugar tras girar 14 vueltas en el circuito. Con el tiempo registrado, perdió la competencia interna con Pierre Gasly debido a que quedó en el segundo lugar, mezclado con los grandes pilotos de la categoría.

"Obviamente, fue agradable al final dar algunas vueltas. La pista está muy resbaladiza, pero está mejorando con cada vuelta", dijo y agregó sobre la actividad de hoy: "Tengo ganas de que llegue mañana, cuando la pista esté un poco más seca para poder dar más vueltas".

¡Qué salvada, Franco! Colapinto protagonizó un momento de tensión sobre el final de la FP1 en el #LasVegasGP . ¡Por poquito! Seguí toda la actividad de la Fórmula 1® en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/Jg6qxhlaRW

Para cerrar, soltó: "Creo que todavía hay mucho que aprender. Hoy no hicimos nada. Hay mucho que mejorar".

Cómo sigue el cronograma para Colapinto en Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

• Práctica 1: 21.30 a 22.30 horas. -Realizado-

Viernes 20 de noviembre

• Práctica 2: 01.00 a 02.00 horas. -Realizado-

• Práctica 3: 21.30 a 22.30 horas.

Sábado 21 de noviembre

• Clasificación 01.00 a 02.00 horas.

Domingo 22 de noviembre

• Carrera: 01.00 horas.

El método de Colapinto para saber el resultado de Boca en la final de Sudamericana mientras corre en Las Vegas

En cada oportunidad que puede, Franco Colapinto muestra que es hincha de Boca. Lo hizo durante el Gran Premio de Brasil, donde apareció con la camiseta del equipo para acompañarlo desde la distancia cuando definía el título de Liga Profesional, y otras oportunidades donde utilizó gorra con el escudo. Este fin de semana estará nuevamente en una encrucijada: mientras estará disputando el Gran Premio de Las Vegas, el xeneize estará disputando la final de la Copa Sudamericana.

Ya en el contexto de un nuevo GP, el piloto de Alpine reveló el método que aplicará para ir sabiendo cómo le está yendo al equipo en la final del certamen internacional.

Qué dijo Colapinto sobre la final de Boca

"Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes”, contó en su relato el piloto. Cabe destacar, que en la definición por el torneo doméstico, ya había sido visto siguiendo el desarrollo de la final.

“En la bandera roja, cuando paramos ahí en México, me iban diciendo el resultado: ‘Ganó Boca’, me actualizaban. Me subí al auto motivado”, contó sobre cómo vivió la anterior definición.

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Qué dijo Colapinto sobre sus expectativas para Las Vegas

Más allá del mundo xeneize, el piloto habló sobre lo que podría ocurrir en pista: "Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año. Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero”, explicó el argentino ante la prensa.

Por otra parte, habló sobre las bajas temperaturas: "Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo".