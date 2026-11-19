El Torneo Clausura está en zona de definiciones luego de haber culminado la etapa clasificatoria que terminó determinando el título de Boca por la Liga Profesional de Fútbol . Los clubes aspiran al título, no solo por el prestigio de ser el campeón en el torneo doméstico, sino porque también aspiran a clasificar a la Copa Libertadores.

Son 16 los equipos que batallan por el título: Instituto, Boca, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza por la zona A; Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán por zona B.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15 : Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)

: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium) 17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16 : Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium) 19 : River vs. Lanús (TNT Sports)

: River vs. Lanús (TNT Sports) 22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

Leandro Paredes y la premonitoria frase de su psicóloga antes de salir campeón con Boca

Leandro Paredes encontró en Boca mucho más que un regreso al fútbol argentino. El mediocampista volvió a ponerse la camiseta que soñó durante toda su carrera y, después de la consagración, dejó una reflexión cargada de emoción. Antes del partido, su psicóloga le había enviado una frase que terminó conectando con el momento que estaba por vivir: “A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestro propio sueño”.

El mensaje llegó en la previa de una jornada especial para el capitán xeneize, que volvió a Boca con el objetivo de conseguir títulos y ser protagonista. Después de levantar el trofeo, Paredes recordó también el camino que recorrió para llegar hasta ahí y destacó la confianza que mantuvo incluso cuando le tocó esperar desde el banco.

“Cuando estaba en el banco, siempre confié. Esto no lo llamo suerte, lo llamo constancia y trabajo. Lo merecíamos”, expresó el volante, que valoró el esfuerzo realizado por el equipo para alcanzar la consagración.

La frase de su psicóloga resumió, en cierto modo, el significado de una vuelta que Paredes había imaginado durante años. “Volví para esto. Lo soñé durante toda mi carrera: volver y salir campeón en esta cancha”, afirmó, con la emoción de haber conseguido el objetivo en un escenario que conoce desde sus primeros pasos como futbolista.

El título también aparece como un punto de partida. Boca tiene nuevos desafíos por delante y el capitán dejó en claro que el plantel no quiere conformarse con lo conseguido. “Tenemos cosas importantes por delante y queremos ir por todo”, aseguró.

“YA NO TENGO PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE ESTOY SINTIENDO, ES UN SUEÑO PARA MI” ¡Leandro Paredes muy emocionado por el título de Boca!



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Con la consagración ya consumada, Paredes puso en palabras una historia que combina regreso, perseverancia y una meta cumplida. El mensaje que recibió antes del partido quedó como una postal de ese momento: a veces, el sueño que parecía lejano termina siendo la realidad que se está viviendo.