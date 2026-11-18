El conjunto de La Paternal atraviesa una crisis económica y fue denunciado ante la AFA por otro club del fútbol argentino.

Argentinos Juniors fue demandado por Gimnasia La Plata ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , por una deuda de 2,6 millones de dólares por el pase del mediocampista Alan Lescano.

Al monto inicial por el que se acordó la venta del segundo 50% del pase , apenas inferior a los dos millones de dólares , se le suman penas por saldo impago , la plusvalía acordada y una cláusula compensatoria de 400 mil dólares estipulada ante eventuales demoras.

Además, el “Lobo” adquirió el derecho a reclamar por el pago inmediato de lo adeudado con la venta del futbolista al exterior , ya que una cláusula al momento de la transferencia dejaba por escrito que, en caso de darse una venta a terceros, el monto restante debía abonarse a cinco días de confirmarse la misma.

El futbolista fue vendido al elenco del barrio porteño de La Paternal en dos plazos, siendo el segundo poco anterior a su llegada al fútbol brasileño, y acordado por 1.916.000 dólares. La venta fue acordada en ocho cuotas en meses consecutivos de 239.500 dólares cada una, con vencimiento entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de julio de 2027, pero los plazos cambiaron con la llegada del futbolista a Vasco da Gama.

En ese contexto, desde la dirigencia del “Lobo” se ampararon en la existencia de un inciso que dejaba sentado que, en caso de darse la venta del jugador a un tercer club durante el proceso de pago, el total adeudado debía transferirse en un plazo de cinco días.

Así, los cheques de pago diferido en pesos del “Bicho” perdieron validez y, ante la falta de pago del monto restante, Gimnasia recurrió a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA y esperará por un fallo positivo.

Por su lado Argentinos Juniors se encuentra inhibido por los próximos tres mercados de pases, aunque su presidente Cristian Malaspina asegura que la deuda correspondiente ya fue saldada, y cuenta con atrasos salariales de dos meses para su plantel profesional, que planteó hacer un paro en la semana previa a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en los que se medirá a Independiente.

La inhibición a Argentinos Juniors

Argentinos Juniors sigue acumulando problemas en el apartado económico, mientras continúa construyendo la tribuna que da a la calle San Blas, al recibir un duro castigo por parte de la FIFA. Por una deuda cuyo monto y procedencia no trascendió, al “Bicho” se le impuso una inhibición por los próximos tres mercados de pases, que le impediría reforzarse hasta mediados de 2028, en caso de no lograr saldar lo adeudado con anterioridad.

A este inconveniente se le suma un notable atraso salarial hacia su plantel profesional, con entre tres y cuatro meses de sueldo según el jugador y una medida de fuerza tomada en la semana: los jugadores quisieron hacer paro pero, por intermediación de Nicolás Diez, se les terminó asignando el fin de semana libre, durante la disputa de la fecha FIFA.

Con estos inconvenientes financieros, el presidente del club, Cristian Malaspina, brindará una charla abierta este viernes 20 de noviembre a las 19:00 en el estadio Diego Armando Maradona, en el que los socios del club del barrio porteño de La Paternal podrán acceder con carnet en mano, por la puerta 9.

¿Por qué piden la quiebra?

Argentinos Juniors afrontaría un pedido de quiebra que ya habría ingresado a la Justicia comercial y que abrió un nuevo frente institucional para el club de La Paternal. El expediente habría sido presentado a fines de octubre y comenzó a tramitarse en el Juzgado Comercial 18.

La demanda habría sido impulsada por la empresa Inversiones Cuyanas S.A. contra la asociación deportiva. A partir de la presentación, el juzgado solicitó informes a la Inspección General de Justicia con el objetivo de conocer la situación patrimonial de la institución y reunir información sobre su estado financiero. Hasta el momento no trascendió públicamente el monto exacto reclamado ni mayores detalles sobre el origen de la deuda que habría motivado el pedido.