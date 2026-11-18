El equipo de Carlos Ischia superó a Arsenal en la Recopa y ahora el Xeneize busca cortar una sequía de 18 años ante Mineiro.

Boca volverá a disputar una final internacional después de tres años y, antes del cruce con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 , el último antecedente ganador sigue siendo la Recopa Sudamericana 2008 . Aquel equipo, dirigido por Carlos Ischia , superó a Arsenal en una serie de ida y vuelta y levantó el que hasta hoy permanece como el último trofeo internacional del club.

La ida se jugó el 13 de agosto en cancha de Racing y Boca ganó 3-1 . Ischia formó con Mauricio Caranta ; Hugo Ibarra , Julio César Cáceres , Gabriel Paletta y Claudio Morel Rodríguez ; Fabián Vargas , Sebastián Battaglia y Jesús Dátolo ; Leandro Gracián ; Rodrigo Palacio y Martín Palermo .

Los goles fueron de Palermo , Palacio y Battaglia , mientras que Facundo Sava descontó para Arsenal. La ventaja dejó al Xeneize bien parado para la revancha, aunque el entrenador debió modificar dos nombres importantes en el equipo titular.

Para el segundo partido, disputado el 27 de agosto en La Bombonera, regresó Juan Román Riquelme, que no había participado de la ida porque se encontraba con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El enganche volvió al país después de conseguir la medalla de oro y reemplazó a Gracián.

La otra variante fue obligada. Palermo había sufrido tres días antes, frente a Lanús por el Apertura, una grave lesión en la rodilla derecha: rotura del ligamento lateral interno y del cruzado anterior. Lucas Viatri ocupó su lugar.

Boca salió entonces con Caranta; Ibarra, Cáceres, Paletta y Morel Rodríguez; Vargas, Battaglia y Dátolo; Riquelme; Palacio y Viatri. La revancha terminó 2-2. Palacio abrió el marcador, Arsenal lo dio vuelta con Sebastián Carrera y Mauro Matos y, sobre el final, un tiro libre de Riquelme terminó dentro del arco después de pegar en el palo y en Cristian Campestrini.

La celebración tuvo además una dedicatoria especial para Palermo, operado un día antes. El plantel salió con una bandera que decía “Martín, todo Boca te espera” y durante la vuelta olímpica exhibió otro mensaje: “Fuerza Martín”.

Las últimas cinco finales internacionales de Boca

Desde aquella Recopa, Boca volvió a disputar tres finales internacionales y perdió todas: la Libertadores 2012 ante Corinthians, la edición 2018 frente a River y la de 2023 contra Fluminense. Si se amplía el repaso a las últimas cinco definiciones, también aparece el Mundial de Clubes 2007, perdido 4-2 frente al Milan.

El balance reciente es de un título y cuatro subcampeonatos, con la Recopa 2008 como única consagración. Por eso, la definición de 2026 representa otra oportunidad para terminar con una sequía de 18 años.

La próxima chance será este sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro. La final de la Copa Sudamericana se jugará desde las 19.30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. ESPN y DSports tendrán la transmisión televisiva, con Disney+ Premium y DGO como opciones de streaming.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegará así a una nueva definición con un antecedente que sigue funcionando como referencia: desde aquel Boca de Ischia, Riquelme, Palacio y Battaglia, ningún plantel del club volvió a levantar una copa internacional.