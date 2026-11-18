Boca volverá a disputar una final internacional el próximo 21 de noviembre , cuando enfrente a Atlético Mineiro en Barranquilla por la Copa Sudamericana 2026 . El partido aparece como una nueva oportunidad para cortar una racha adversa: en sus últimas cinco definiciones internacionales, el Xeneize consiguió un solo título y sufrió cuatro derrotas. Además, perdió las tres finales que jugó desde su última consagración, la Recopa Sudamericana 2008 .

La última vez que Boca llegó a esta instancia fue en la Copa Libertadores 2023 . El equipo dirigido por Jorge Almirón cayó 2-1 ante Fluminense en el Maracaná . Germán Cano abrió el marcador a los 36 minutos, Luis Advíncula empató a los 72 y John Kennedy convirtió el gol decisivo a los 99, durante el tiempo suplementario. El conjunto brasileño consiguió así su primera Libertadores y Boca volvió a quedarse a las puertas del título.

Cinco años antes había disputado una de las finales más recordadas de su historia reciente. En la Libertadores 2018 , Boca enfrentó a River en una serie que terminó 5-3 en el resultado global . La ida en La Bombonera finalizó 2-2, con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto para el local.

La revancha se jugó en el Santiago Bernabéu de Madrid después de la suspensión del encuentro previsto en el Monumental por el ataque al micro de Boca. Benedetto puso en ventaja al equipo de Guillermo Barros Schelotto, pero Lucas Pratto empató y, en el suplementario, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez sellaron el 3-1.

La final anterior también terminó en derrota. En la Libertadores 2012, el equipo de Julio César Falcioni igualó 1-1 ante Corinthians en La Bombonera. Facundo Roncaglia abrió el marcador y Romarinho empató cerca del cierre. En la vuelta, disputada en el Pacaembú de San Pablo, Emerson Sheik convirtió dos veces y le dio al conjunto de Tite su primera Copa Libertadores.

La Recopa 2008, la última consagración

La última consagración internacional de Boca fue la Recopa Sudamericana 2008. El equipo dirigido por Carlos Ischia superó a Arsenal por 5-3 en el global. En la ida, jugada en cancha de Racing, ganó 3-1 con goles de Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Sebastián Battaglia.

La revancha terminó 2-2 en La Bombonera. Palacio volvió a marcar y, sobre el cierre, un tiro libre de Juan Román Riquelme pegó en el palo y luego en la espalda de Cristian Campestrini antes de entrar. Ese resultado confirmó el título que, hasta hoy, sigue siendo el último festejo internacional del club.

La quinta final del recuento fue el Mundial de Clubes 2007. Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, perdió 4-2 frente al Milan en Yokohama. Filippo Inzaghi marcó dos goles, mientras que Alessandro Nesta y Kaká completaron la cuenta italiana. Para el Xeneize convirtió Palacio y el segundo llegó por un gol en contra de Massimo Ambrosini. Riquelme, figura de la Libertadores de ese año, no pudo disputar el torneo porque su regreso desde Villarreal se produjo después del cierre del plazo de inscripción.

Boca busca cortar la sequía ante Atlético Mineiro

Ahora, 18 años después de aquella Recopa, Boca tendrá otra oportunidad de volver a celebrar fuera del ámbito local. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro con la posibilidad de cortar una sequía que ya atravesó tres finales perdidas consecutivas y de volver a levantar un trofeo internacional por primera vez desde 2008.