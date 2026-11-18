La víctima comenzó a manifestar dificultades respiratorias frente a sus compañeras durante la competencia y debió ser auxiliada de urgencia en el lugar.

La secuencia que terminó en tragedia se difundió a través de un video donde se ve la comida que estaban ingiriendo como parte del reto.

Una joven murió en República Dominicana al atragantarse con un trozo de pollo frito mientras participaba en el reto viral “Piedra, papel o tijera por comida” , una peligrosa competencia difundida en TikTok para devorar comida a máxima velocidad .

El desafío en cuestión reúne a varios participantes alrededor de una mesa servida con productos como pizza y pollo frito, y en cada ronda, quienes pierden la partida del clásico juego de manos deben correr hasta un punto previamente acordado y regresar. En ese lapso, el ganador tiene permiso para comer todo lo que pueda antes de que comience el siguiente turno.

Durante el desarrollo del juego desarrollado en la ciudad de San Cristóbal, Katia Araujo Correa comenzó a presentar dificultades para tragar y respirar, inmediatamente después de llevarse un pedazo de pollo a la boca .

Luego, se puso de pie e intentó caminar mientras procuraba advertirles a sus acompañantes que algo andaba mal, aunque sin lograr articular palabras con normalidad.

En un primer momento, los presentes no advirtieron la gravedad de la situación y la confundieron con una reacción propia de la competencia. Sin embargo, cuando los gritos y la falta de aire se hicieron evidentes, intentaron asistirla de urgencia, pero no lograron desobstruir sus vías aéreas.

"Se atoró, metele un dedo": un pedido desesperado en medio de la emergencia

La secuencia del episodio quedó registrada en una grabación que se difundió en las redes ciales y que actualmente es analizada por las autoridades dominicanas, aunque su validación oficial todavía se encuentra pendiente de confirmación.

En las imágenes se observa cómo el clima entre los participantes pasa de las risas iniciales a la desesperación al comprobar que la participante no podía respirar.

| Una joven identificada como Katia Araujo Correa falleció tras atragantarse mientras participaba en un reto viral de ingesta rápida de alimentos en San Cristóbal. pic.twitter.com/5YdYh2YhRb — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 18, 2026

En el video, una de las jóvenes que participaba de la reunión llegó a decir: “Ta mala”. Fue en momentos en que Katia comenzaba a presentar los primeros síntomas del problema que, al parecer, luego le causó la muerte.

Segundos más tarde, al ver que Araujo Correa continuaba sin poder comunicarse, otra persona exclamó: “Se atoró… métele un dedo”. A partir de ese momento, todo se transformó en angustia. Las otras dos mujeres que participaban del reto comenzaron a pedir ayuda insistentemente, mientras trataban de realizar alguna maniobra para socorrer a la víctima. Una niña que estaba también en el lugar comenzó a gritar al ver a la joven en el piso.

El pedido de la familia de la víctima

Frente a la imposibilidad de revertir el cuadro de asfixia en el lugar, un vecino intervino y trasladó a la joven en una camioneta hacia un hospital de la zona. De todas maneras, pese a la rapidez del traslado, los médicos constataron que la paciente ingresó al establecimiento sin signos vitales.

La joven participaba de un reto viral con comida pero se atragantó y murió.

Tras el fallecimiento, los familiares de Katia Araujo solicitaron públicamente que se esclarezcan por completo las circunstancias en las que se produjo el incidente.