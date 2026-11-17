Según testigos, el vehículo iba a gran velocidad y rompió la contención antes de precipitarse al vacío. Otros 26 ocupantes resultaron heridos.

El micro que cayó desde un puente en India llevaba entre 30 y 35 personas a bordo, según calcularon las autoridades.

Un micro que circulaba a gran velocidad rompió la valla de contención de un puente y cayó a un barranco de unos 100 metros de profundidad en India , provocando la muerte de ocho personas y heridas de distinta consideración en otras 26. Antes del accidente, los propios pasajeros le habían advertido en reiteradas ocasiones al conductor que redujera la marcha .

El choque ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, hora local, en el distrito de Tehri Garhwal, dentro del estado de Uttarakhand, cuando el colectivo cubría la ruta entre Haridwar y Joshimath, en la zona de Chamoli, con entre 30 y 35 personas a bordo , según calcularon las autoridades.

De acuerdo con la información que publicaron medios locales, al acercarse al puente Gular, el chofer perdió el control del micro y atravesó la protección lateral hacia el vacío.

Atleast Four Dead As Bus Plunges Into Gorge In Uttarakhand's Tehri; PM Modi Expresses Condolences (Reports)



A bus carrying around 30–35 passengers fell nearly 100 metres into a ravine near Gular Bazar on Tuesday morning.



Rescue teams have been evacuating survivors, with at… pic.twitter.com/jikd1dpUTi — RT_India (@RT_India_news) November 17, 2026

Siete pasajeros murieron en el acto al caer al fondo del desfiladero, mientras que la octava víctima perdió la vida poco después de haber sido trasladada de urgencia al hospital AIIMS de Rishikesh.

Según declaró uno de los heridos, los ocupantes del colectivo le habían pedido varias veces al conductor que bajara la velocidad porque el micro avanzaba demasiado rápido por ese tramo.

Sin embargo, pese a ese testimonio, las autoridades todavía no determinaron de manera oficial la causa del accidente.

Un difícil operativo de rescate para los pasajeros del micro

Tras recibir el aviso de emergencia, equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Emergencias (SDRF) provenientes de Byasi y Dhalwala acudieron al lugar junto con agentes de la policía local y personal de asistencia.

Las tareas de rescate fueron complejas debido al terreno inaccesible y a la profundidad a la que había quedado el micro. En ese contexto, los socorristas debieron sacar a los heridos de entre los restos del vehículo y subirlos en camillas por la empinada pendiente hasta la ruta, donde esperaban las ambulancias para trasladarlos.

De acuerdo con los datos difundidos por medios indios, 17 heridos fueron derivados al hospital AIIMS de Rishikesh, mientras que otros nueve ingresaron al hospital estatal de la misma ciudad.

Al sitio del accidente también se trasladaron la magistrada del distrito de Tehri, Nitika Khandelwal, y la superintendente superior de policía, Shweta Choubey, para supervisar el operativo.

"Profundamente consternado": el mensaje del primer ministro de India

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su pesar por el accidente a través de la red social X y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Me siento profundamente consternado al conocer la pérdida de vidas humanas a causa de un accidente en el distrito de Tehri Garhwal, en Uttarakhand. Expreso mis más sentidas condolencias a las familias enlutadas en esta hora de dolor. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", escribieron en la cuenta de X del primer ministro.

Los equipos médicos de Rishikesh continuaban con la atención de los 26 sobrevivientes que fueron rescatados, mientras que las autoridades locales, en paralelo, seguían supervisando su evolución.