El operativo se realizó en la zona de bares del Casco Viejo. Se realizaron 40 actas contravencionales y 13 conductores dieron positivo.

Alcoholemia en "zona de bares": lo pararon y tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre.

Un importante operativo se llevó a cabo en Centenario este domingo por la madrugada. Efectivos policiales junto a inspectores de tránsito montaron un control de alcoholemia en la zona de bares de la ciudad, donde se detectaron varios conductores alcoholizados al volante.

Inspectores de tránsito en conjunto con División Tránsito de Villa Obrera, Comisaría Quinta, Policía Motorizada y Seguridad Vial Provincial y Nacional participaron del operativo. Se reforzó la presencia en la zona del Casco Viejo , sobre calles Belgrano e Intendente Pons, Belgrano y Antártida Argentina, Intendente Pons y San Juan Bosco, Marcial Bravo y Darrieux.

Los efectivos lograron detectar diversas infracciones a la normativa vigente , por lo que se realizaron 40 actas contravencionales. Como resultado de los controles, se procedió a la retención de 12 vehículos y 4 motos fueron secuestradas.

Asimismo, 13 alcoholemias positivas fueron detectadas y el caso más alto fue de 1,93 gramos de alcohol en sangre.

Se trata de una zona altamente concurrida por jóvenes, donde los vecinos denuncian ruidos molestos y conductores alcoholizados, lo que puede significar un peligro para quienes transitan en la zona.

Cinco alcoholemias positivas en controles de tránsito: cuál fue la más alta

Nuevos controles de tránsito arrojaron cinco alcoholemias positivas en la vecina ciudad de Centenario. Los operativos se montaron en la madrugada de este viernes sobre las calles Expedicionarios del Desierto y Belgrano.

Desde la Secretaría de Tránsito, Transporte y Bromatología informaron que en el marco de los operativos de control vehicular se labraron 25 actas contravencionales, tres vehículos quedaron retenidos.

Sobre las cinco alcoholemias positivas, los efectivos policiales detectaron que el registro más alto de los conductores detectados fue el que le dio como resultado 1.82 gramos de alcohol en sangre.

Desde el municipio indicaron que estos controles, llevados a cabo por las fuerzas policiales, “buscan promover una circulación más segura, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y resguardar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Los operativos montados en la vecina ciudad estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito en conjunto con Policía de Tránsito Villa Obrera, Comisaría 5°, Metropolitana y la división operativa DEMOSE.