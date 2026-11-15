Misterio en Cutral Co: encontraron a un hombre muerto dentro de una vivienda

La presencia de gas en el inmueble motivó distintas hipótesis sobre lo ocurrido. La Policía realizó pericias para establecer las causas de la muerte.

Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en una vivienda de Cutral Co.

Un hombre fue encontrado sin vida este domingo por la tarde en una vivienda de Cutral Co . La Policía intervino en el lugar luego de que allegados advirtieran la situación y detectaran un fuerte olor a gas en el interior del inmueble. Las circunstancias del fallecimiento todavía no fueron determinadas y se realizan pericias para establecer qué ocurrió.

El hallazgo se produjo alrededor de las 19 en una propiedad ubicada sobre la calle Carlos H. Rodríguez , entre Ejército Argentino y Chacabuco, en el límite de los barrios Zani y Cono de Seguridad. Hasta allí llegaron efectivos policiales y personal especializado para llevar adelante las primeras actuaciones.

Según los testimonios de vecinos que conocían al hombre, en diálogo con Cutral Co Al Instante, durante la tarde del sábado había sido visto en el patio de la propiedad. Además, trascendió que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en ese inmueble en el marco de una causa judicial. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente.

Uno de los elementos que llamó la atención de quienes intervinieron fue el intenso olor a gas que había dentro de la vivienda. Por ese motivo, una de las hipótesis que se deberá analizar es la posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono, aunque tampoco se descarta que la exposición al gas haya sido intencional.

Por el momento, no hay información oficial que permita establecer cómo se produjo la muerte ni confirmar alguna de las hipótesis. Las pericias y los resultados de los estudios correspondientes serán determinantes para reconstruir lo sucedido.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, si existió una falla en algún artefacto de calefacción o si hubo una manipulación deliberada de una instalación de gas. En el lugar trabajaban efectivos policiales, mientras se desarrollaban las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

Información de asistencia

Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de angustia o tiene pensamientos suicidas, en Neuquén hay líneas de atención gratuitas y confidenciales: