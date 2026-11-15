Hay un detenido por el violento crimen en el loteo Venezia: "Varios disparos"

Este mediodía se realizará la audiencia de formulación de cargos. Hasta el momento no se conoció la identidad de la víctima fatal.

La tarde de este sábado tuvo momentos de tensión en el loteo Venezia de la ciudad de Plottier por un fuerte ruido provocado por varios disparos . El hecho se registró en la intersección de las calles Puente Tres Arcos y Río Nihuil y hay un detenido por la muerte de una persona.

De acuerdo con la información a la que accedió LM Neuquén , este sábado 14 de noviembre pasadas las 11 , vecinos del sector escucharon las detonaciones y alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la calle.

La situación motivó la rápida intervención de las autoridades. “La Policía cortó todo y mandó a la gente adentro”, aseguraron testigos.

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) a este medio, se confirmó que se trató de un homicidio y el sospechoso fue detenido este sábado por la noche. La víctima fatal es un hombre de 32 años que recibió un disparo en el pecho, según reveló la autopsi. No trascendió su identidad hasta el momento.

Este domingo a las 12 horas se realizará la audiencia de formulación de cargos a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, donde se conocerán más detalles sobre el brutal episodio.

La Unidad Fiscal de Homicidios llevará adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Claudio Espinoza

Vecinos preocupados

Los vecinos del barrio Venezia, ubicado en la zona norte de la vecina ciudad, se encuentran conmocionados, pero no sorprendidos. Versiones en el barrio indicaban que esa dirección, donde fue hallado el joven muerto, ya tenía denuncias por funcionar como un "kiosco narco".

Los efectivos tomaron declaraciones en la tarde de este sábado a los vecinos que escucharon las detonaciones. "Un vecino no sólo escuchó las detonaciones sino que vio que arrastraron un cuerpo de ese domicilio hacia la vereda", señalaron en el barrio.

Claudio Espinoza

Ante un hecho de semejante gravedad, los vecinos solicitan a la Comisaría Séptima de Plottier que efectúe rondines a partir de esta noche porque temen represalias en el lugar.