De los 100 adolescentes, hay un solo agresor detenido por el ataque a mujeres trans en Palermo: quién es

A 10 días del brutal ataque con palos en Palermo, se logró detener a un solo joven. Qué se sabe de la investigación.

El detenido está acusado por lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

Un grupo de al menos 100 adolescentes llevaron adelante un violento y salvaje ataque a trabajadoras sexuales trans . El feroz hecho generó gran conmoción en las últimas horas. Todo quedó registrado por los protagonistas, quienes se habían organizado para salir a "cazar" a las víctimas.

Tras la brutal agresión , comenzó una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que investiga el episodio como lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

La detención de un adolescente se llevó adelante este miércoles en el marco de un allanamiento, convalidado por el juzgado de María Mercedes Maiorano.

El detenido está acusado, en principio, de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Hay otros siete personas vinculadas al episodio que fueron identificadas.

La presidenta de la Federación LGBT, María Rachid, confirmó que siete trabajadoras resultaron con lesiones leves.

El trabajo de investigación que logró identificar a los autores del ataque

El trabajo de investigación para llegar al sospechoso fue realizado por distintas áreas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Entre las medidas, se analizaron publicaciones y perfiles de redes sociales desde los que se difundieron las imágenes de las agresiones, lo que permitió identificar a usuarios vinculados con el caso.

También se solicitó información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para establecer la titularidad de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación. A eso se sumó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de material aportado por la Policía de la Ciudad.

Con esta información también se logró identificar a otros siete perfiles de interés en la causa, dos de ellos menores de edad. Luego, realizaron tareas de campo para establecer siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Durante los procedimientos también se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La investigación continúa para lograr identificar y proceder a la detención del resto de los responsables. Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño, todavía hay otras órdenes de detención vigentes.

Cómo fue el ataque a mujeres trans en Palermo

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas, donde las mujeres ofrecen sus servicios.

Lo que comenzó con insultos de adolescentes que se desplazaban en bicicletas y a pie, terminó en una agresión a las mujeres con palos y arrojando objetos en su contra. Todo esto fue registrado y los videos fueron publicados con total impunidad.

El video fue subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "A correr los trabas", celebrando la agresión como un acto de burla entre los involucrados.

Las cinco mujeres que denunciaron el ataque pasaron por evaluaciones médicas en la sede de la fiscalía. Los estudios confirmaron que habían sufrido lesiones leves.

En este contexto, la presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, alertó por el aumento de crímenes de odio y aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia que "fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto".

Asimismo, sostuvo que fueron alrededor de 100 adolescentes quienes participaron del brutal ataque.