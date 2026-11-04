La Justicia investiga el brutal ataque a mujeres trans: eran 100 adolescentes organizados con palos y botellas

Las imágenes fueron publicadas por los mismos chicos que protagonizaron la feroz golpiza. Hay siete mujeres trans heridas.

Un grupo de al menos 100 adolescentes llevaron adelante un violento y salvaje ataque a trabajadoras sexuales trans . El feroz hecho generó gran conmoción en las últimas horas. Todo quedó registrado por los protagonistas, quienes se habían organizado para salir a "cazar" a las víctimas.

Lo que comenzó con insultos de adolescentes que se desplazaban en bicicletas y caminando, terminó en una agresión a las mujeres con palos y arrojando objetos en su contra. Los videos fueron publicados con total impunidad, bajo la leyenda "a correr a los trabas" y emojis de risa.

"Me dicen el matatrabas”, escribió un joven en una story que luego se replicó en distintas plataformas. Las imágenes se multiplicaron en redes sociales y medios de comunicación, generando gran repudio.

En este contexto, la presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, alertó por el aumento de crímenes de odio y aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia que "fue organizado porque llevaban palos, botellas, elementos para golpearlas y tirarles. No era gente que iba en bicicleta y, de repente, se les ocurrió hacer esto".

Asimismo, sostuvo que fueron alrededor de 100 adolescentes quienes participaron del brutal ataque.

Por el hecho, la fiscal Andrea Scanga encargada de la Fiscalía Especializada en Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, actuó de oficio y este miércoles indagará a las chicas agredidas, mientras avanza la investigación para dar con los agresores, el móvil del ataque y si hubo instigadores.

Alrededor de siete mujeres trans resultaron con lesiones tras el ataque

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a pocos metros de la avenida Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas, donde las mujeres ofrecen sus servicios.

"Muchos de ellos están identificados porque se jactaban de esto en redes sociales", afirmó Rachid. Al mismo tiempo, describió las consecuencias físicas y psicológicas sobre las víctimas: aproximadamente seis o siete personas resultaron con lesiones físicas.

Frente a la magnitud del ataque, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, repudió el hecho y aseguró que "los ministros de Justicia y de Seguridad están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes".

La presidenta de la Federación LGBT+ precisó que, pese a la violencia que sufrieron, las trabajadoras no tienen posibilidad de no estar en aquel lugar. "No les queda otra que volver ahí porque es su único medio de subsistencia", señaló.

Un delito de odio

Para la comunidad LGTBQ, el hecho se trata de un delito de odio. Pedro Paradiso Sottile, histórico referente, presidente de la Fundación Igualdad, aseveró en sus redes sociales:

"Desde la Fundación Igualdad repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno".