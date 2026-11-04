Polémico video: fingieron secuestrar una mujer y meterla en una bolsa de consorcio para publicitar un comercio

Las imágenes publicadas a través de las redes sociales del local generaron un repudio generalizado. La respuesta del comercio.

Un video publicitario de un local se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales, por una escena en la que un hombre simulaba el secuestro de una mujer para promocionar una óptica. El comercio aseguró que se trató de un chiste, pero recibieron cientos de cuestionamientos.

La óptica borró el anuncio a las pocas horas. Los usuarios que lo cuestionaron apuntaron al uso de la violencia de género para promocionar el negocio. En su primera respuesta a la prensa, el comercio dijo que no había tenido intención de herir a nadie.

El video empieza adentro de la óptica. El hombre abre una bolsa de consorcio negra mientras habla a cámara. En la toma siguiente está agachado en el piso. Por la abertura de la bolsa asoman las piernas de una mujer, que lleva sandalias. El hombre las mete en la bolsa.

Después, la cámara muestra el auto en la calle. La bolsa ya está en el baúl. El hombre termina de decir que en la óptica atienden a todos con amabilidad y baja la tapa.

El hombre que aparece en la publicidad decía que, cuando alguien consultaba por un producto, en la óptica respondían los mensajes, llamaban por teléfono y pasaban los precios. "Si el cliente no compra, no pasa nada", aseguraba. Para entonces, ya estaba junto a un auto con el baúl abierto.

Qué dijo la dueña de la óptica

La dueña de la Óptica Celeste pidió disculpas por el anuncio. La comerciante eligió la misma cuenta de Instagram para dar su explicación. Dijo que el manejo de las redes todavía era nuevo para ellos y que se habían equivocado al publicar la grabación.

"Fue un video que hirió y lastimó seguramente a muchas personas", reconoció.

La dueña de Óptica Celeste pidió disculpas en Instagram y dijo que revisaría las próximas publicaciones del comercio. (Foto: Óptica Celeste)

Además del pedido de disculpas de la dueña, la óptica publicó un mensaje escrito en el que se hizo responsable del anuncio. La mujer dijo que estaba arrepentida y que, de ahí en adelante, iban a revisar mejor lo que subían a la cuenta del negocio.

El video de una estación de servicio que llegó a la Justicia

En septiembre de 2025, dos playeros de una estación Shell de Crespo, también en Entre Ríos, grabaron una escena parecida. En el video se quejaban de una clienta y simulaban llevársela en una bolsa.

Le pedían a un conductor que la llevara a Formosa y la cargaban en la parte trasera de su camioneta. El vehículo se iba y los empleados se quedaban tomando mate.

El colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos pidió que se retirara la publicación y la calificó como violencia mediática y simbólica. La estación borró el video y pidió disculpas. Raízen, licenciataria de Shell en la Argentina, repudió la grabación y anunció que tomaría medidas.

La jueza Vanesa Visconti intervino de oficio desde el Juzgado de Paz y Familia de Crespo. Le pidió al Enacom que gestionara el retiro del video de las plataformas de los medios y ordenó una capacitación sobre género y masculinidades para los responsables de la estación y sus empleados.

La medida también alcanzó al conductor de la camioneta, que no trabajaba en la estación.