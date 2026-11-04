Cristina Kirchner se burló de la derrota de Donald Trump en EE.UU: "¡Beautiful morning!"

Cristina Fernández de Kirchner celebró la derrota del partido de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos con un irónico mensaje en inglés que no pasó inadvertido. La expresidenta eligió una frase breve para expresar su reacción al resultado electoral.

A través de sus redes sociales, la exmandataria publicó la expresión “¡Beautiful morning!” (¡Hermosa mañana!) , en una clara chicana al presidente estadounidense. Días antes, Kirchner había anticipado que el partido de Trump perdería los comicios, en línea con lo que señalaban las encuestas.

El comentario llegó después de una jornada electoral clave para la política estadounidense, en la que los republicanos sufrieron un revés. El resultado también tuvo repercusiones fuera de ese país y generó distintas reacciones en el escenario político internacional.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

Cristina Kirchner anticipó la derrota del partido de Donald Trump

La exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su departamento en Constitución por la condena a seis años de cárcel por la condena por la causa Vialidad, había planteado en una entrevista a The Washington Post: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”.

La expresidenta apeló en su cuenta de X a la frase “Hermosa mañana”, que popularizó el actor Guillermo Francella por sus burlas futboleras. Cristina Kirchner cuestionó al republicano por sus asistencias a gobiernos como el de la Argentina, como la ayuda financiera a la Argentina en 2025, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo.

El presidente Javier Milei es uno de los principales aliados del norteamericano, y había llamado a respaldar a los republicanos en las legislativas, en un discurso a mediados de octubre en la Gala Oficial de la Herencia Hispana celebrada en Washington: “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”.

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