Cristina Kirchner se burló de la derrota de Donald Trump en EE.UU: "¡Beautiful morning!"
La expresidenta reaccionó al revés electoral del Partido Republicano en las legislativas estadounidenses.
Cristina Fernández de Kirchner celebró la derrota del partido de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos con un irónico mensaje en inglés que no pasó inadvertido. La expresidenta eligió una frase breve para expresar su reacción al resultado electoral.
A través de sus redes sociales, la exmandataria publicó la expresión “¡Beautiful morning!” (¡Hermosa mañana!), en una clara chicana al presidente estadounidense. Días antes, Kirchner había anticipado que el partido de Trump perdería los comicios, en línea con lo que señalaban las encuestas.
El comentario llegó después de una jornada electoral clave para la política estadounidense, en la que los republicanos sufrieron un revés. El resultado también tuvo repercusiones fuera de ese país y generó distintas reacciones en el escenario político internacional.
Cristina Kirchner anticipó la derrota del partido de Donald Trump
La exmandataria, que cumple prisión domiciliaria en su departamento en Constitución por la condena a seis años de cárcel por la condena por la causa Vialidad, había planteado en una entrevista a The Washington Post: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”.
La expresidenta apeló en su cuenta de X a la frase “Hermosa mañana”, que popularizó el actor Guillermo Francella por sus burlas futboleras. Cristina Kirchner cuestionó al republicano por sus asistencias a gobiernos como el de la Argentina, como la ayuda financiera a la Argentina en 2025, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo.
El presidente Javier Milei es uno de los principales aliados del norteamericano, y había llamado a respaldar a los republicanos en las legislativas, en un discurso a mediados de octubre en la Gala Oficial de la Herencia Hispana celebrada en Washington: “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”.
Las claves de la victoria de los demócratas frente a los republicanos
- Con una contundente victoria en las elecciones legislativas en Estados Unidos los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso y asestaron un decisivo revés al control republicano en Washington y abrieron paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente Donald Trump.
- Trump es el principal derrotado por los resultados, que dejarán a la Casa Blanca frente a un Congreso controlado por la oposición en los últimos dos años de su mandato.
- La llamada “ola azul” se extendió a estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y las dos Carolinas, donde los republicanos habían mantenido durante años una posición dominante.
- Las elecciones de mitad de mandato canalizaron la profunda frustración de los votantes por los altos precios, la guerra en Irán y las preocupaciones sobre la corrupción gubernamental.
- Los demócratas arrollaron a sus rivales en todo el país, volteando estados que llevaban décadas en manos republicanas y donde Trump ganó por márgenes de dos dígitos hace apenas dos años.
- Esto incluye la sorprendente victoria de James Talarico al Senado en Texas, donde ningún demócrata había logrado un cargo estatal en más de 30 años, y el triunfo de Annie Andrews sobre la senadora Darline Graham en Carolina del Sur. Trump había dado su pleno respaldo a ambos candidatos republicanos.
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