Alerta en Europa por amenazas de bomba en siete vuelos: debieron aterrizar de emergencia

Este martes se encendieron las alarmas en Europa por una serie de amenazas de bomba en siete vuelos, que obligaron a desplegar operativos de seguridad en distintos aeropuertos del continente. Las advertencias activaron los protocolos de emergencia.

Las situaciones generaron preocupación entre las autoridades aeroportuarias , que coordinaron los procedimientos para descartar posibles riesgos en las aeronaves.

Las alertas afectaron las rutas entre ocho países, aunque todos los aviones aterrizaron sin incidentes y no se encontraron explosivos

Los aviones tenían como destino Varsovia, Sofía, Roma y Murcia, y habían partido de Londres, Copenhague, Dublín, Bérgamo, Lisboa y Mánchester. Todos aterrizaron sin inconvenientes y las inspecciones no detectaron explosivos.

Los vuelos desviados por las amenazas de bomba

Los dos vuelos con destino a Varsovia tenían previsto aterrizar en el aeropuerto principal de la ciudad, el de Varsovia-Chopin, pero uno de ellos, fue desviado al de Modlin, situado a 36 kilómetros de la capital polaca. En ambos casos, los servicios de seguridad inspeccionaron las aeronaves sin encontrar rastro de explosivos, según han informado las autoridades aeroportuarias.

El aeropuerto de Modlin, que había suspendido temporalmente sus operaciones, las reanudó menos de dos horas después de recibir la alerta sobre el vuelo procedente de Londres y operado por la aerolínea polaca LOT. El de Chopin, que recibió el vuelo de Copenhague de la compañía SAS, mantuvo su actividad, aunque una de sus pistas permaneció cerrada durante la intervención.

Mientras, un avión de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sureste de España, ha recibido también este martes una amenaza de bomba a bordo que ha activado la alerta en las instalaciones, donde se ha constituido un comité de crisis.

El avión ha aterrizado en Murcia a las 10.50 y, desde ese momento, se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los Tedax (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos), que han inspeccionado la aeronave sin encontrar explosivos, ha informado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, por lo que se ha descartado la amenaza. Los 114 pasajeros y 7 tripulantes han desembarcado y están pasando los correspondientes controles de seguridad por parte de la Policía Nacional.

Otros dos aviones con destino a Roma han sufrido amenazas de bomba. Los dos eran de la compañía Ryanair y volaban desde Lisboa y Dublín. Este último ha sido escoltado por las Fuerzas Aéreas Italianas hasta su aterrizaje. Las autoridades del aeropuerto de Roma Fiumicino han inspeccionado a los pasajeros, el equipaje y las aeronaves sin encontrar explosivos.

En Bulgaria, dos aeronaves han reportado amenazas de explosivos. Una era de la aerolínea Wizz Air y provenía de Bérgamo con 176 pasajeros a bordo, mientras el otro avión despegó de Dublín con 185 pasajeros a cargo de Ryanair, ha informado el Ministerio de Transportes del país. Ambos vuelos aterrizaron sin incidentes y han sido inspeccionados sin encontrar explosivos. En un principio se había informado de que los incidentes en este aeropuerto habían afectado solo a un avión que había despegado supuestamente de Tel Aviv.

Las hipótesis de las amenazas de bomba

Por el momento, no hay información que haga suponer que se ha tratado de un intento de atentado terrorista, señaló el secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, en declaraciones a la radio pública BNR, quien agregó que se reforzaron las medidas de seguridad.

Nikolov también informó que este martes se han recibido amenazas de bomba en varias instituciones de algunas ciudades de Bulgaria, como escuelas, tribunales, juzgados y oficinas municipales.

José Sanz, consultor de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, explica que “es muy excepcional que se produzcan tantas amenazas de bomba y en sitios tan dispares al mismo tiempo”. Sanz, que fue director adjunto del aeropuerto Madrid-Barajas, añade que en los aeropuertos “las amenazas de bomba son relativamente frecuentes y se analizan poniendo la información disponible de todos los actores, incluidos el CNI y las compañías aéreas”.

Los incidentes en Sofía ocurren un día después de que un Airbus A321 de Wizz Air procedente de Londres y con destino a la capital búlgara fuese desviado al aeropuerto de Budapest, en Hungría, tras recibir una amenaza de bomba en pleno vuelo el lunes. Un caza Gripen de las fuerzas aéreas húngaras escoltó al aparato, que pudo reanudar su viaje hasta Sofía después de que las autoridades inspeccionasen el avión sin detectar explosivos.