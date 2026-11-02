Quedó inaugurado el nuevo recorrido histórico de Casa de las Leyes

El acto se realizó este lunes. El renovado recorrido invita a interactuar con la historia del edificio que fue sede de la Legislatura provincial.

La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura -en ejercicio del Ejecutivo provincial-, Zulma Reina , y la coordinadora de Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), Candela Bermúdez Wendel , encabezaron hoy el acto de inauguración del renovado recorrido histórico y patrimonial del edificio ubicado en Av. Olascoaga 560 , declarado Patrimonio Histórico del Pueblo de la Provincia del Neuquén por la Ley 2553 .

La apertura es el resultado de un proceso de investigación, desarrollo y producción que se extendió durante 2025 y 2026.

El acto contó, además, con la presencia de diputadas y diputados provinciales en ejercicio y de mandato cumplido (MC). Tras el corte de cinta protocolar, las autoridades realizaron una visita guiada por el espacio renovado y luego se trasladaron al SUM, donde se proyectó un video sobre el proceso de renovación.

“Hemos recorrido esta nueva Casa de las Leyes y, la verdad, que me llena de orgullo”, expresó Reina, y felicitó a todas las personas que trabajaron para poner en valor el espacio.

La importancia de preservar la historia

Reina, destacó la importancia de preservar el patrimonio histórico de Neuquén y reconocer el trabajo de quienes formaron parte de la institución: “Es el camino de hombres y mujeres que trabajaron aquí”. Asimismo, invitó a la ciudadanía a conocer el recorrido y recordó que “está abierto a la sociedad, a todos los neuquinos”.

“Estamos creando estos espacios fundamentales para nuestra sociedad, recuperando nuestro pasado para integrarlo al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad en su conjunto”, concluyó. “Estamos creando estos espacios fundamentales para nuestra sociedad, recuperando nuestro pasado para integrarlo al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad en su conjunto”, concluyó.

Por su parte, la coordinadora de CLEC sostuvo: “A través de la historia de la Legislatura, contamos la historia de nuestra provincia” y agregó: “Neuquén es una provincia muy joven que aún continúa creciendo y por eso creemos muy importante seguir construyendo memoria”.

Sobre el recorrido, señaló que “es un granito de arena que sale desde acá para toda la comunidad”.

Del recorrido participaron los diputados y diputadas MC que ejercieron sus funciones en la antigua sede de la Legislatura: Horacio Rachid, Viviana Susterman, Raúl Radonich, Dalia Bravo, Jesús Escobar, Olga Saldías, Manuel Gschwind, Julio Falleti, Ricardo Rojas y Alberto Diego Moreno. También estuvieron presentes el ex prosecretario legislativo Raúl Pedemonte, autoridades actuales de la Cámara, el secretario general de Anel, Pablo Godoy, y trabajadores legislativos jubilados.

Desde lo museológico, el recorrido parte de una idea: mirar el edificio como un testigo activo de la historia política de la provincia, con el Recinto como núcleo central. El trabajo se organizó en tres ejes: la investigación y puesta en valor de la historia institucional, una mirada colectiva sobre el trabajo de quienes integraron la institución y una experiencia más cercana, contemporánea e interactiva.

El proceso se desarrolló en cinco etapas: la investigación de la historia de la institución; la recopilación de documentación, objetos y archivos; su conservación; la puesta en valor y resignificación del patrimonio; y el diseño y armado de dispositivos museográficos que construyen un relato contemporáneo, ordenado cronológicamente.

El edificio guarda gran parte de esa historia. Su construcción comenzó en 1954 y, en 1957, se sancionó allí la Constitución Provincial. Durante casi cinco décadas fue sede de la Legislatura, hasta la última sesión celebrada en el Recinto, en diciembre de 2006. En agosto de 2007, la Ley 2553 declaró al edificio Patrimonio Histórico y le dio el nombre de Casa de las Leyes.

Cómo es el nuevo recorrido

“Jugamos con todos los sentidos: van a poder ver, van a poder tocar, van a poder tomar contacto directo con los expedientes de las leyes que formaron parte de la estructura de la provincia”, explicó Sofía Maiolo, licenciada en Artes Visuales e integrante del equipo de coordinación de Casa de las Leyes.

La propuesta combina, en las siete salas renovadas, recursos de mapping, audio y video con una nueva puesta gráfica, señalética, iluminación y soportes museográficos.

La muestra comienza en el ingreso y en el hall de recepción, dedicado a la historia del edificio. Continúa en la Sala Provincialización, que repasa el proceso por el cual Neuquén dejó de ser Territorio Nacional para convertirse en provincia. Allí, un audio recrea el discurso de Enriqueta Anderson, en el que se solicitaba dicha petición ante el Congreso.

La Sala Barra Pública y Recinto es el corazón de la propuesta. Las bancas están dispuestas como en la última Cámara que sesionó allí. El espacio incorpora réplicas de los cuadros del Recinto, fotografías de antiguas sesiones y una recreación sonora de la Convención Constituyente que se reunió en ese mismo lugar el 16 de diciembre de 2005 y llevó adelante la única reforma integral de la Constitución, concluida en febrero de 2006.

La Sala de Presidencia, titulada “Las huellas del recinto”, toma a las leyes como las marcas que dejó la actividad legislativa. Reúne una vitrina con libros y expedientes, una pared de cajas y retratos, y un mapa que propone mirar la provincia desde otro lugar, a través de las leyes que dieron forma a su territorio, sus instituciones y sus recursos.

El itinerario continúa en la Sala de Comisiones, donde se muestra el trabajo de Talleres Gráficos. Bajo el título “El oficio invisible de la democracia”, se cuenta cómo se imprimían proyectos, despachos y diarios de sesiones, a través de una máquina de imprimir de época y fotografías. Actualmente, este espacio funciona como aula para el dictado de talleres.

Por último, la Sala de Prensa recuerda la labor de los periodistas que cubrían las sesiones y del área técnica de audio.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad la ley que busca preservar y difundir el patrimonio histórico, cultural e institucional del antiguo edificio legislativo. El proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 2553, que declara Patrimonio Histórico del Pueblo de la provincia al casco principal del edificio, y establece el funcionamiento permanente del Recorrido Histórico, Cultural y Patrimonial de Casa de las Leyes.

Con la renovación, CLEC invita a las escuelas de la ciudad y de toda la provincia a sumarse a las visitas guiadas, y a vecinos y turistas a incorporar el recorrido al circuito cultural de la ciudad. Las visitas escolares se coordinan por correo electrónico a [email protected].