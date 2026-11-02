INNOVA, de UFLO Universidad, lanzó tres tecnicaturas vinculadas con sectores estratégicos de la región. La inscripción ya está abierta.

Abre un nuevo instituto terciario en Neuquén: qué carreras ofrece y cómo inscribirse para 2027.

UFLO Universidad presentó INNOVA, un nuevo instituto de educación superior que desembarca en Neuquén con una propuesta de formación técnica y profesional orientada a las necesidades del mercado laboral. La institución abrirá sus puertas con tres carreras , de entre dos años y medio y tres años de duración, cuyas cursadas comenzarán en marzo de 2027.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de educación superior en la región, con opciones vinculadas al marketing, la tecnología y la industria alimentaria. La inscripción ya está habilitada y quienes se anoten antes del 31 de diciembre podrán acceder a un beneficio especial en la matrícula.

La inauguración oficial será el próximo 17 de noviembre, en una ceremonia que incluirá el descubrimiento de la placa institucional.

Las tres carreras que se podrán estudiar en el nuevo instituto de Neuquén

INNOVA comenzará su actividad académica con tres tecnicaturas superiores diseñadas a partir de las demandas de distintos sectores productivos. Estas son las propuestas:

Tecnicatura Superior en Marketing

Tiene una duración de tres años y apunta a formar profesionales capaces de analizar mercados, estudiar el comportamiento de los consumidores y desarrollar estrategias comerciales.

El plan de estudios incluye Investigación de Mercado, Marketing en Internet, Política de Precios, Canales de Distribución y Comercio Exterior, entre otras materias.

Quienes obtengan el título podrán trabajar en agencias de publicidad y marketing, medios de comunicación, empresas comerciales, industriales y de servicios, organismos públicos o desarrollar su actividad de manera independiente.

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Información

También tiene una duración de tres años y está orientada a quienes buscan formarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones.

La carrera incluye contenidos de programación, desarrollo web, bases de datos, redes, sistemas operativos, diseño de sistemas, inglés y nuevas tendencias en hardware y software.

Los egresados podrán desempeñarse en consultoras tecnológicas, empresas privadas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, entre otros ámbitos.

Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos

Es la propuesta más corta, con una duración de dos años y medio. Está enfocada en la transformación de materias primas, los procesos de conservación y el control de calidad e inocuidad de los alimentos.

Entre las materias se encuentran Microbiología de los Alimentos, Bromatología, Conservación de los Alimentos, Inspección y Control de los Alimentos y Gestión de Calidad.

La formación abre posibilidades laborales en industrias frutihortícolas y cárnicas, plantas de procesamiento, laboratorios, empresas de distribución y servicios gastronómicos.

Prácticas desde el segundo año y formación vinculada con empresas

Uno de los ejes de la propuesta es la conexión entre los contenidos académicos y el mundo laboral. Las tres tecnicaturas incorporarán prácticas profesionalizantes desde el segundo año, además de pasantías y espacios de vinculación con empresas y organismos de la región.

“INNOVA nace con la intención de trasladar lo mejor de nuestra experiencia universitaria a una propuesta de formación técnica y profesional, diseñada a partir de las necesidades productivas de Neuquén y la región”, explicó Micaela De Vega, directora del instituto.

La propuesta también contempla herramientas de tecnología educativa y estrategias híbridas, que combinan instancias presenciales con recursos digitales. INNOVA forma parte de la comunidad de UFLO Universidad, institución con más de 30 años de trayectoria académica.

Dónde queda el instituto y cómo anotarse

INNOVA tendrá dos sedes en la ciudad de Neuquén: una en Corrientes 237 y otra en el Campus Parque Central, ubicado en Independencia 70.

Las clases serán presenciales, en turno noche, de 18 a 21. El inicio del ciclo lectivo está previsto para marzo de 2027.

Para inscribirse es necesario contar con el secundario completo y presentar el DNI. El trámite se realiza a través del formulario disponible en el sitio web oficial: www.innovaedu.ar.

Además, quienes completen la inscripción hasta el 31 de diciembre tendrán un 50% de descuento en la matrícula.

Para consultas, también está habilitado el correo electrónico [email protected].